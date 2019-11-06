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Vila Velha

Pescador encontra corpo de mineiro que morreu afogado na Praia da Costa

Genilson Cleiton de Almeida, 32 anos, estava desaparecido desde o último sábado (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 12:06

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 12:06

Mineiro desaparece no mar após nadar com amigo na Praia da Costa Crédito: Acervo Pessoal
Pescador encontra corpo de mineiro que morreu afogado na Praia da Costa
Desaparecido após entrar no mar desde o último sábado (2), o corpo do desenhista mecânico Genilson Cleiton de Almeida, de 32 anos, foi encontrado por um pescador na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (06). A informação foi confirmada por familiares do mineiro.
Genilson tentou nadar da praia até a pedra conhecida como Pedra do Peixoto. No meio do caminho, ele disse que ia voltar para a areia. Durante a tentativa de retorno, ele não foi mais visto. Após o sumiço, a mulher dele, a caixa Mariana Kelen Costa Lage, de 25 anos, veio acompanhar as buscas.
O primo de Genilson, o empresário Eliezer Amaral Dias, 31 anos, disse que, após o desaparecimento do desenhista, deixou os números de telefone da família com um pescador da área onde Genilson havia sumido. Na manhã desta quarta-feira, o homem acionou a família. No local, os parentes reconheceram Genilson.
"A angústia acabou, mas queríamos que ele estivesse vivo. Creio eu que foi a primeira vez que ele foi naquele lugar e ele não sabia nadar direito. Ele é mineiro, não conhece bem as praias daqui. Agora vamos dar um funeral digno para o meu primo"
Eliezer Amaral Dias - Primo de Genilson
O corpo de Genilson será encaminhado para Timóteo, em Minas Gerais, ainda nesta quarta-feira. O desenhista mecânico, a mulher e o filho de 9 anos moravam em Timóteo. No entanto, há cinco meses, o desenhista mudou para o Espírito Santo a trabalho. Os planos eram que a família toda viesse morar junto no Estado em dezembro deste ano.
Ele era como um irmão para mim. A mulher já sabe. Viu o corpo e está arrasada. Eu estou sem entender, não caiu a ficha ainda. Estou tentando me manter tranquilo para ajudar a família que está aqui. A gente tinha esperança de achar ele vivo, mas infelizmente, não foi possível, lamentou.
Banhistas acompanham resgate na Praia da Costa Crédito: Internauta

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