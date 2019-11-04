Mineiro desaparece no mar enquanto nadava com amigo na Praia da Costa

O desenhista mecânico Genilson Cleiton de Almeida, de 32 anos, está desaparecido desdo o último sábado (2), quando entrou no mar da Praia da Costa, em Vila Velha, com um amigo. O banhista, que mora no Espírito Santo há apenas cinco meses, foi visto pela última vez fazendo uma travessia no mar. Ele desistiu de continuar nadando e decidiu voltar para a areia, mas não foi mais localizado. A família veio de Minas Gerais para acompanhar as buscas do Corpo de Bombeiros.
De acordo com a mulher de Genilson, a caixa Mariana Kelen Costa Lage, de 25 anos, o casal vivia com o filho de 9 anos em Timóteo, Minas Gerais. Porém, há cinco meses o desenhista mecânico mudou-se para o Espírito Santo a trabalho. Os planos era que a família toda viesse morar junto no estado em dezembro deste ano. Mas no último sábado (02) ele desapareceu na Praia da Costa,
"Os dois amigos contam que um deles e meu marido decidiram nadar até a pedra conhecida popularmente como Pedra do Peixoto, enquanto o outro ficou esperando. Mas no meio do caminho, o Genilson disse que ia voltar para a areia. Depois disso ele não foi mais visto. Os amigos até acharam que ele tinha ido pra outro lugar. Quando deu 16h30 e eles não o localizaram, decidiram me ligar. Eu entrei em desespero", lembra.
Mariana conta que foi para Vitória o mais rápido que podia, chegando na manhã desta segunda-feira (04). Ela registrou um boletim de ocorrência da Delegacia de Pessoas (DPD).
"Ele não sabia nadar direito, só mesmo o básico. Ele não tinha hábito de ir muito para o fundo. Mas como ainda não encontraram nada, eu não perdi as esperanças de que ele esteja vivo. Talvez passou mal e foi levado pra algum lugar, não sei. Os Bombeiros fizeram buscas na manhã e tarde de domingo (03). Hoje retomaram com as buscas, mas ainda não tenho nenhuma informação", afirmou.
Na noite desta segunda-feira (4), a reportagem de A Gazeta questionou o Corpo de Bombeiros sobre o caso. A corporação informou que realizou buscas durante toda esta data, e que até o momento a vítima não foi encontrada. As buscas devem ser retomadas na manhã desta terça-feira (5).