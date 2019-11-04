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Em Vila Velha

Mineiro desaparece no mar enquanto nadava com amigo na Praia da Costa

O banhista, que morava no Espírito Santo há apenas cinco meses, foi visto pela última vez tentando fazer uma travessia no mar da Praia da Costa, em Vila Velha. Ele desistiu de continuar nadando e decidiu voltar para a areia, mas não foi mais localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 14:52

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 14:52

Mineiro desaparece no mar após nadar com amigo na Praia da Costa Crédito: Acervo Pessoal
O desenhista mecânico Genilson Cleiton de Almeida,  de 32 anos, está desaparecido desdo o último sábado (2), quando entrou no mar da Praia da Costa, em Vila Velha, com um amigo. O banhista, que mora no Espírito Santo há apenas cinco meses, foi visto pela última vez fazendo uma travessia no mar. Ele desistiu de continuar nadando e decidiu voltar para a areia, mas não foi mais localizado. A família veio de Minas Gerais para acompanhar as buscas do Corpo de Bombeiros
De acordo com a mulher de Genilson, a caixa Mariana Kelen Costa Lage, de 25 anos, o casal vivia com o filho de 9 anos em Timóteo, Minas Gerais. Porém, há cinco meses o desenhista mecânico mudou-se para o Espírito Santo a trabalho.  Os planos era que a família toda viesse morar junto no estado em dezembro deste ano. Mas no último sábado (02) ele desapareceu na Praia da Costa,
"Os dois amigos contam que um deles e meu marido decidiram nadar até a pedra conhecida popularmente como Pedra do Peixoto, enquanto o outro ficou esperando. Mas no meio do caminho, o Genilson disse que ia voltar para a areia. Depois disso ele não foi mais visto. Os amigos até acharam que ele tinha ido pra outro lugar. Quando deu 16h30 e eles não o localizaram, decidiram me ligar. Eu entrei em desespero", lembra. 
Mariana conta que foi para Vitória o mais rápido que podia, chegando na manhã desta segunda-feira (04). Ela registrou um boletim de ocorrência da Delegacia de Pessoas (DPD).
"Ele não sabia nadar direito, só mesmo o básico. Ele não tinha hábito de ir  muito para o fundo. Mas como ainda não encontraram nada, eu não perdi as esperanças de que ele esteja vivo. Talvez passou mal e foi levado pra algum lugar, não sei. Os Bombeiros fizeram buscas na manhã e tarde de domingo (03). Hoje retomaram com as buscas, mas ainda não tenho nenhuma informação", afirmou. 
Na noite desta segunda-feira (4), a reportagem de A Gazeta questionou o Corpo de Bombeiros sobre o caso. A corporação informou que realizou buscas durante toda esta data, e que até o momento a vítima não foi encontrada. As buscas devem ser retomadas na manhã desta terça-feira (5).

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