Em 2020, Vila Velha leva carnaval para orla e mais 12 bairros da cidade

Enquanto a polêmica em relação ao carnaval de rua no Centro de Vitória persiste, Vila Velha já tem definido os pontos em que a folia vai "correr solta". Em conversa com o "Divirta-se", para detalhar os planos da pasta em 2020, o secretário de Cultura do município, Alvarito Mendes Filho, informou que a festa não vai ficar restrita à orla.
"Nossa ideia é descentralizar as ações culturais. Promoveremos dois tipos de programação. Em seis pontos do litoral, haverá exibições de fanfarras. Além disso, a folia vai rolar ainda em outros 12 bairros de Vila Velha. Acredito que seja a chance de levar a cultura do carnaval para áreas de pouco acesso. Lembrando que cada bairro contará com shows diferentes em todos os quatro dias de festa", adianta.
O carnaval de Vila Velha acontece de 22 a 25 de fevereiro. O cardápio de atrações ainda está sendo definido. Na orla, haverá cinco pontos de festa: Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, Praia dos Recifes, Ponta da Fruta e Prainha. Esses locais contarão com apresentações de fanfarras, das 16h às 19h.
Já a programação da Folia nos Bairros deve percorrer 12 locais: Cobilândia, Coqueiral de Itaparica, Terra Vermelha, Ponta da Fruta, Ilha das Flores, Riviera da Barra, Ibes, Araçás, Centro, Barra do Jucu, Vale Encantado e Balneário Ponta da Fruta. Cada área contará com shows de grupos de samba, a partir das 20h.
Em 25 de fevereiro, acontece uma matiné, a partir das 17h, como forma de aquecimento para o desfile das Escolas de Samba de Vila Velha. Independentes de São Torquato e Mocidade Unida da Glória (MUG) se apresentarão na Avenida Jerônimo Monteiro, ao lado da Praça Duque de Caxias, no Centro.
FOLIA DE RUA
Os blocos interessados em se apresentar nas ruas de Vila Velha durante o carnaval têm até terça (21) para fazer a inscrição. É preciso entregar as documentações necessárias no Protocolo Geral da Prefeitura de Vila Velha. O material deve ser endereçado à Comissão Municipal de Eventos (Comune). As informações sobre documentação podem ser adquiridas no site da PMVV.