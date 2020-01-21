Em 2020, Vila Velha leva carnaval para orla e mais 12 bairros da cidade

Vila Velha promete agitar o carnaval em 12 bairros do município. No cardápio das atrações, blocos de rua, fanfarras, shows musicais, e desfiles de escolas de samba Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

Vila Velha já tem definido os pontos em que a folia vai "correr solta". Em conversa com o "Divirta-se", para detalhar os planos da pasta em 2020, o secretário de Cultura do município, Alvarito Mendes Filho, informou que a festa não vai ficar restrita à orla. Enquanto a polêmica em relação ao carnaval de rua no Centro de Vitória persiste já tem definido os pontos em que a folia vai "correr solta". Em conversa com o, para detalhar os planos da pasta em 2020, o secretário de Cultura do município,informou que a festa não vai ficar restrita à orla.

"Nossa ideia é descentralizar as ações culturais. Promoveremos dois tipos de programação. Em seis pontos do litoral, haverá exibições de fanfarras. Além disso, a folia vai rolar ainda em outros 12 bairros de Vila Velha. Acredito que seja a chance de levar a cultura do carnaval para áreas de pouco acesso. Lembrando que cada bairro contará com shows diferentes em todos os quatro dias de festa", adianta.

O carnaval de Vila Velha acontece de 22 a 25 de fevereiro. O cardápio de atrações ainda está sendo definido. Na orla, haverá cinco pontos de festa: Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, Praia dos Recifes, Ponta da Fruta e Prainha. Esses locais contarão com apresentações de fanfarras, das 16h às 19h.

Já a programação da Folia nos Bairros deve percorrer 12 locais: Cobilândia, Coqueiral de Itaparica, Terra Vermelha, Ponta da Fruta, Ilha das Flores, Riviera da Barra, Ibes, Araçás, Centro, Barra do Jucu, Vale Encantado e Balneário Ponta da Fruta. Cada área contará com shows de grupos de samba, a partir das 20h.

Em 25 de fevereiro, acontece uma matiné, a partir das 17h, como forma de aquecimento para o desfile das Escolas de Samba de Vila Velha. Independentes de São Torquato e Mocidade Unida da Glória (MUG) se apresentarão na Avenida Jerônimo Monteiro, ao lado da Praça Duque de Caxias, no Centro.

FOLIA DE RUA