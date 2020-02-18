Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
#GazetaNaFolia

Carnaval também é lugar de criança: veja a agenda dos bloquinhos

Pequenos vão poder se divertir com músicas infantis, contação de histórias e pintura de rosto. Em Vitória, os tradicionais Regionalzinho da Nair e Tô baby comandam a brincadeira

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 20:06
Bloco Tô Baby vai rodar pelas ruas de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Quem disse que os pequenos não têm vez no carnaval do Espírito Santo? Cada dia mais integradas à folia, as crianças terão uma agenda bem movimentada durante a festa de Momo. Bloquinhos, bailinhos e até ações culturais estão no cardápio de atrações, especialmente em Vitória. Vila Velha, Guarapari e Anchieta também dedicaram um espaço na folia só para os baixinhos
Em Vitória, dois blocos já tradicionais vão animar a criançada: o Regionalzinho da Nair e o Tô Baby. A Capital ainda conta com matinês na programação oficial, sempre das 9h às 13 horas, com contação de histórias, palhaços e pintura de rosto, tudo embalado por bandas de marchinhas. Estão confirmados quatro bailinhos entre os dias 22 e 25 de fevereiro, nos bairros São Pedro, Parque Moscoso, Ilha das Caieiras e Goiabeiras. 
Há cinco anos movimentando o bairro Jardim Camburi, o bloco Tô Baby desfila no domingo (23), com concentração na Praça Nilze Mendes.  No local, haverá, além de atrações musicais, recreação pedagógica com confecção de máscaras. Também haverá um espaço para acomodar as mães que amamentam e um fraldário com cortesia de fraldas descartáveis. A música ficará a cargo da banda Ammor, que puxará um minitrio com as tradicionais marchinhas.
O grupo foi criado, inicialmente, para as mães que ficaram órfãs do bloco Tô Bebo poderem curtir o carnaval. A gente não tinha mais tempo para participar da folia após a maternidade. Levar os bebês juntos foi uma solução", brinca Deluzia Dalaprane, diretora do Tô Baby, que espera receber mais de 500 foliões em 2020.

TRADIÇÃO

"Filhote" do Regional da Nair, um dos blocos de carnaval mais tradicionais da Grande Vitória, o Regionalzinho da Nair desfila no sábado (22), a partir das 15h, no Parque Moscoso. A expectativa é que mil pessoas curtam o carnaval.
Há sete anos em atividade, o bloquinho terá atrações circenses (comandadas pelo grupo Circo Infinito), pintura de rosto e cortejo comandado pela banda Regional da Nair. "Vamos tocar marchinhas e músicas infantis. É um lugar arborizado, com segurança, em que podemos impulsionar nas crianças o sentimento de pertencimento ao Centro de Vitória", adianta Danynha Sierra, uma das organizadoras do Regionalzinho.
Danynha também adianta que um trabalho está sendo feito junto à comunidade do entorno do parque, especialmente nos bairros Moscoso e Vila Rubim. "Queremos resgatar a tradição carnavalesca do Centro. Contar com a participação das crianças é primordial, especialmente porque elas vão perpetuar a nossa história de amor pela folia", complementa.

PARA LEVAR OS BAIXINHOS

  • DESFILE DE BLOCOS

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA)

  • Bloco Makakadi Kids
  • Local: Praça São Pedro (Anchieta)
  • Horário: 19h

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

  • Regionalzinho da Nair
  • Bairro: Parque Moscoso (Centro, Vitória)
  • Horário: das 15h às 19h
  • Trajeto: dentro do Parque Moscoso

  • Matinê
  • Horário: 9h
  • Local: Praça Dom João Batista (São Pedro, Vitória)

  • Matinê
  • Local: Barcelona (Serra)
  • (O horário ainda não foi divulgado pela prefeitura)

  • Bailinho Macakids
  • Local: Shopping Vitória (Enseada do Suá, Vitória)
  • Horário: a partir das 16h

  • Mamãe, Posso ir?
  •  Local: Boulevard Shopping (Itaparica, Vila Velha)
  • Horário: a partir das 15h
     
  • Bailinho de Carnaval
  • Local: Shopping Vila Velha (Divino Espírito Santo, Vila Velha)
  • Horário: a partir das 17h


  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)

  • Tô Baby
  • Bairro: Jardim Camburi (Vitória)
  • Horário: das 15h às 19h
  • Trajeto: Rua Carlos Lindenberg, Avenida Alfredo Alcure, Avenida Isaac Lopes Rubim, com término na Rua Arquiteto Décio Thevenard

  • Matinê
  • Local: Parque Moscoso (Centro, Vitória)
  • Horário: 9h

  • Matinê
  • Local: Barcelona (Serra)
  • (O horário ainda não foi divulgado pela prefeitura)

  • Bailinho Macakids
  • Local: Shopping Vitória (Enseada do Suá, Vitória)
  • Horário: a partir das 16h

  • Mamãe, Posso ir?
  • Local: Shopping Boulevard (Itaparica, Vila Velha)
  • Horário: a partir das 15h 

  • Bailinho de Carnaval
  • Local: Shopping Vila Velha (Divino Espírito Santo, Vila Velha)
  • Horário: a partir das 17h

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA)

  • Bloco Canelinhas da Praia
  • Bairro: Itapoã, Vila Velha
  • Local: Praça Agenor Moreira
  • Horário: 9h

  • Matinê
  • Endereço: Museu do Pescador (Ilha das Caieiras, Vitória)
  • Horário: 9h

  • Bailinho Macakids
  • Local: Shopping Vitória (Enseada do Suá, Vitória)
  • Horário: a partir das 16h

  • Mamãe, Posso ir?
  • Local: Shopping Boulevard (Itaparica, Vila Velha)
  • Horário: a partir das 15h

  • Bailinho de Carnaval
  • Local: Shopping Vila Velha (Divino Espírito Santo, Vila Velha)
  • Horário: a partir das 17h  


  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)

  • Bloco Papinha
  • Local: Guarapari
  • Horário: 17h

  • Matinê
  • Endereço: Praça Três de Maio (Goiabeiras)
  • Horário: 9h

  • Bailinho Macakids
  • Local: Shopping Vitória (Enseada do Suá, Vitória)
  • Horário: a partir das 16h
      
  • Mamãe, Posso ir?
  • Local: Boulevard Shopping (Itaparica, Vila Velha)
  • Horário: a partir das 15h

  • Bailinho de Carnaval
  • Local: Shopping Vila Velha (Divino Espírito Santo, Vila Velha)
  • Horário: a partir das 17h
  • PROGRAMAÇÃO PARQUE BOTÂNICO DA VALE
  • SÁBADO (22)
  • Oficinão - Minha Fantasia
  • Horários: 11h às 15h
  • Local: Anfiteatro
  • Inscrições na Administração do Parque

  • DOMINGO (23)
  • Oficinão - Máscaras de Carnaval
  • Horários: 11h às 15h
  • Local: Anfiteatro
  • Inscrições na Administração do Parque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados