Carnaval também é lugar de criança: veja a agenda dos bloquinhos

Bloco Tô Baby vai rodar pelas ruas de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Quem disse que os pequenos não têm vez no carnaval do Espírito Santo? Cada dia mais integradas à folia, as crianças terão uma agenda bem movimentada durante a festa de Momo. Bloquinhos, bailinhos e até ações culturais estão no cardápio de atrações, especialmente em Vitória. Vila Velha, Guarapari e Anchieta também dedicaram um espaço na folia só para os baixinhos

Em Vitória, dois blocos já tradicionais vão animar a criançada: o Regionalzinho da Nair e o Tô Baby. A Capital ainda conta com matinês na programação oficial, sempre das 9h às 13 horas, com contação de histórias, palhaços e pintura de rosto, tudo embalado por bandas de marchinhas. Estão confirmados quatro bailinhos entre os dias 22 e 25 de fevereiro, nos bairros São Pedro, Parque Moscoso, Ilha das Caieiras e Goiabeiras.

Há cinco anos movimentando o bairro Jardim Camburi, o bloco Tô Baby desfila no domingo (23), com concentração na Praça Nilze Mendes. No local, haverá, além de atrações musicais, recreação pedagógica com confecção de máscaras. Também haverá um espaço para acomodar as mães que amamentam e um fraldário com cortesia de fraldas descartáveis. A música ficará a cargo da banda Ammor, que puxará um minitrio com as tradicionais marchinhas.

O grupo foi criado, inicialmente, para as mães que ficaram órfãs do bloco Tô Bebo poderem curtir o carnaval. A gente não tinha mais tempo para participar da folia após a maternidade. Levar os bebês juntos foi uma solução", brinca Deluzia Dalaprane, diretora do Tô Baby, que espera receber mais de 500 foliões em 2020.

TRADIÇÃO

"Filhote" do Regional da Nair, um dos blocos de carnaval mais tradicionais da Grande Vitória, o Regionalzinho da Nair desfila no sábado (22), a partir das 15h, no Parque Moscoso. A expectativa é que mil pessoas curtam o carnaval.

Há sete anos em atividade, o bloquinho terá atrações circenses (comandadas pelo grupo Circo Infinito), pintura de rosto e cortejo comandado pela banda Regional da Nair. "Vamos tocar marchinhas e músicas infantis. É um lugar arborizado, com segurança, em que podemos impulsionar nas crianças o sentimento de pertencimento ao Centro de Vitória", adianta Danynha Sierra, uma das organizadoras do Regionalzinho.

Danynha também adianta que um trabalho está sendo feito junto à comunidade do entorno do parque, especialmente nos bairros Moscoso e Vila Rubim. "Queremos resgatar a tradição carnavalesca do Centro. Contar com a participação das crianças é primordial, especialmente porque elas vão perpetuar a nossa história de amor pela folia", complementa.

PARA LEVAR OS BAIXINHOS

DESFILE DE BLOCOS





21 DE FEVEREIRO (SEXTA)





Bloco Makakadi Kids

Local: Praça São Pedro (Anchieta)

Horário: 19h





22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)





Regionalzinho da Nair



Bairro: Parque Moscoso (Centro, Vitória)



Horário: das 15h às 19h



Trajeto: dentro do Parque Moscoso





Matinê



Horário: 9h



Local: Praça Dom João Batista (São Pedro, Vitória)





Matinê



Local: Barcelona (Serra)



(O horário ainda não foi divulgado pela prefeitura)





Bailinho Macakids



Local: Shopping Vitória (Enseada do Suá, Vitória)



Horário: a partir das 16h





Mamãe, Posso ir?

Local: Boulevard Shopping (Itaparica, Vila Velha)

Horário: a partir das 15h



Bailinho de Carnaval

Local: Shopping Vila Velha (Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Horário: a partir das 17h







23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)





Tô Baby

Bairro: Jardim Camburi (Vitória)



Horário: das 15h às 19h



Trajeto: Rua Carlos Lindenberg, Avenida Alfredo Alcure, Avenida Isaac Lopes Rubim, com término na Rua Arquiteto Décio Thevenard





Matinê



Local: Parque Moscoso (Centro, Vitória)



Horário: 9h





Matinê



Local: Barcelona (Serra)



(O horário ainda não foi divulgado pela prefeitura)





Bailinho Macakids



Local: Shopping Vitória (Enseada do Suá, Vitória)



Horário: a partir das 16h





Mamãe, Posso ir?

Local: Shopping Boulevard (Itaparica, Vila Velha)

Horário: a partir das 15h





Bailinho de Carnaval

Local: Shopping Vila Velha (Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Horário: a partir das 17h





24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA)





Bloco Canelinhas da Praia



Bairro: Itapoã, Vila Velha



Local: Praça Agenor Moreira



Horário: 9h





Matinê



Endereço: Museu do Pescador (Ilha das Caieiras, Vitória)



Horário: 9h





Bailinho Macakids



Local: Shopping Vitória (Enseada do Suá, Vitória)



Horário: a partir das 16h





Mamãe, Posso ir?

Local: Shopping Boulevard (Itaparica, Vila Velha)

Horário: a partir das 15h





Bailinho de Carnaval

Local: Shopping Vila Velha (Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Horário: a partir das 17h







25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)





Bloco Papinha



Local: Guarapari



Horário: 17h





Matinê



Endereço: Praça Três de Maio (Goiabeiras)



Horário: 9h





Bailinho Macakids



Local: Shopping Vitória (Enseada do Suá, Vitória)



Horário: a partir das 16h





Mamãe, Posso ir?

Local: Boulevard Shopping (Itaparica, Vila Velha)

Horário: a partir das 15h





Bailinho de Carnaval

Local: Shopping Vila Velha (Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Horário: a partir das 17h