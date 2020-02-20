Veja o que funciona na Grande Vitória durante o carnaval

Os próximos dias prometem ser de folia, por isso o Governo do Estado decretou ponto facultativo nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro. Em algumas cidades da Grande Vitória, as prefeituras só retornam ao expediente normal depois da quarta-feira de cinzas, assim como os bancos, que só abrem na quinta-feira (27). Shoppings e supermercados funcionam em horário especial. Confira o que funciona na Grande Vitória durante o carnaval.
Saiba o que funciona na Grande Vitória durante o carnaval
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória não terá expediente administrativo nas próximas segunda (24), terça (25) e quarta-feira (26). Nesse período, diversos serviços vão funcionar em esquema de plantão.
- 156 Online: atendimentos por telefone das 8 às 22 horas
- PA São Pedro e PA Praia do Suá: plantão 24 horas, com reforço nas equipes de saúde e monitoramento do serviço
- Disque-Silêncio: o serviço estará em regime de plantão durante o Carnaval para coibir excessos nas infrações de excesso de som. A equipe pode ser acionada pelo 156
- Lixo e varrição de ruas funcionarão normalmente nos dias 24, 25 e 26, com esquema especial elaborado pela Central de Serviços para atuar nos pontos de concentração de foliões
- A Guarda Civil Municipal de Vitória funcionará normalmente, de acordo com a escala dos agentes
- Não haverá aula nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) na segunda, terça e quarta. Na quinta e sexta, haverá aula normal nas Emefs e nos Cmeis.
- A Defesa Civil mantém um esquema de plantão e vistoria de áreas de risco na capital. O plantão pode ser acionado pelo telefone (27) 98818-4432.
PREFEITURA DE VILA VELHA
Nos próximos dias 24, 25 e 26 será concedido ponto facultativo. Não haverá expediente nas repartições ou órgãos administrativos. Na quarta-feira (26) o ponto facultativo é até às 12 horas, as repartições vão funcionar normalmente durante a tarde. Contudo, durante os dias do Carnaval, a Prefeitura de Vila Velha manterá funcionando os serviços essenciais, como saúde, coleta de lixo, segurança, assistência social, dentre outros.
PREFEITURA DE CARIACICA
A prefeitura decretou ponto facultativo na segunda (24), terça de carnaval (25) e quarta-feira de Cinzas (26). Por conta disso, não haverá atendimento ao público no setor administrativo. A Prefeitura manterá em funcionamento somente os serviços essenciais. As atividades retornam na quinta-feira (27), a partir das 12h.
- PA do Trevo de Alto Laje: funcionamento 24 horas
- PA de Bela Vista e PA Nova Rosa da Penha I: atendimento das 7h às 17 horas
- A Farmácia Central, em Alto Lage: abrirá das 8h às 17 horas
- A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199
- Os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) retornarão às atividades na quinta-feira (27)
- Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar
BANCOS
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que na segunda (24) e terça-feira (25) de carnaval não haverá atendimento ao público nas agências. Na quarta-feira de cinzas (26/02) o início do expediente será às 12 horas, com encerramento em horário normal de fechamento das agências
As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 24 ou 25 de fevereiro poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (26). Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Tribunal de Justiça vai funcionar em regime de plantão nos dias 24, 25 e 26/02.
SHOPPING VITÓRIA
Sábado (22)
- Lojas e quiosques: 10h às 22 horas
- Praça de alimentação: 10h às 23 horas
Domingo (23), segunda (24) e terça (25)
- Lojas e quiosques: 14h às 21 horas
- Praça de alimentação: 11h às 22 horas
Quarta-feira (25)
- Lojas e quiosques: 12h às 22 horas
- Praça de alimentação: 12h às 22 horas
O cinema funcionará conforme a programação todos os dias
SHOPPING BOULEVARD VILA VELHA
Sábado (22)
- Lojas e quiosques: 10h às 22 horas
- Praça de alimentação: 10h às 23 horas
Domingo (23), segunda (24) e terça (25)
- Lojas e quiosques: 13h às 21 horas
- Praça de alimentação: 11h às 22 horas
Quarta-feira (26)
- Lojas e quiosques: 13h às 22 horas
- Praça de alimentação: 11h às 22 horas
O cinema funcionará conforme a programação todos os dias
SHOPPING VILA VELHA
Sábado (22)
- Lojas e quiosques: 10h às 22 horas
- Praça de alimentação: 10h às 23 horas
- Carrefour: 8h às 22 horas
Domingo (23), segunda (24) e terça (25)
- Lojas e quiosques: 14h às 21 horas
- Praça de alimentação: 11h às 22 horas
- Carrefour: 9h às 21 horas
Quarta-feira (26)
- Lojas e quiosques: 12h às 22 horas
- Praça de alimentação: 11h às 22 horas
- Carrefour: 9h às 21 horas
O cinema funcionará conforme a programação todos os dias
SHOPPING PRAIA DA COSTA
Sábado (22)
- Lojas e quiosques das 10h às 22h
- Praça de alimentação das 10h às 23h
Domingo (23), segunda (24) e terça (25)
- Lojas e quiosques das 14h às 20 horas (abertura facultativa entre 11h e 14h)
- Praça de alimentação das 11h às 22 horas
Quarta-feira (26)
- Lojas, quiosques e alimentação das 12h às 22 horas.
Cinema e entrada gourmet vão funcionar conforme a programação todos os dias
SHOPPING MOXUARA
Sábado (22)
- Lojas e quiosques das 10h às 22 horas
- Alimentação, lazer e cinema das 10h às 23 horas.
Domingo (23), segunda (24) e terça (25)
- Lojas e quiosques das 13h às 21 horas (abertura facultativa)
- Alimentação, lazer e cinema das 11h às 22 horas.
Quarta-feira (26)
- Lojas, quiosques, alimentação, lazer e cinema das 12h às 22 horas
SHOPPING MONTSERRAT
Sábado (22)
- Lojas e quiosques das 10h às 22 horas
- Praça de alimentação, lazer e cinemas das 10h às 23 horas
Domingo (23), segunda (24) e terça (25)
- Lojas e quiosques das 11h às 21 horas (abertura facultativa das lojas entre 11 h e 13 h)
- Alimentação, lazer e cinemas das 11h às 22 horas.
Quarta-feira (26)
- Lojas, quiosques, alimentação e lazer das 12h às 22 horas
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Sábado (22)
- Lojas e quiosques das 10h às 22 horas
- Praça de alimentação, lazer e cinemas das 10h às 23 horas
Domingo (23), segunda (24) e terça (25)
- Lojas e quiosques das 13h às 21 horas (abertura facultativa das lojas entre 11 h e 13 h)
- Alimentação, lazer e cinemas das 11h às 22 horas
Quarta-feira (26)
- Lojas, quiosques, alimentação e lazer das 12h às 22 horas
SUPERMERCADOS
PERIM
Sábado (22), segunda (24) e quarta-feira (26) com funcionamento normal. No domingo (23) e na terça (25) as lojas estarão fechadas.
EXTRABOM
Domingo(23)
- Boulevard: 10h às 21 horas
- Guarapari: 8h às 20 horas
- Jacaraípe e Goiabeiras: 8h às 18 horas
- Demais lojas que já abrem aos domingos : 8h às 15 horas
Segunda-feira (24)
- Boulevard, Guarapari e Jacaraípe: 8h às 21 horas
- Vila Rubim, Itararé, Itapoã e Glória: 7h às 19 horas
- Demais lojas: de 8h às 19 horas
Terça-feira (25)
- Boulevard, Plaza, Guarapari e Jacaraípe: 8h às 21 horas
- Vila Rubim, Itararé, Itapoã e Glória: 7h às 19 horas
- Demais lojas: de 8h às 19 horas.
Quarta-feira(26): todas as lojas funcionarão nos seus respectivos horários
EXTRAPLUS
Dia 23/02 (domingo)
- Praia da costa: 8h às 18horas
Segunda-feira (24) e terça-feira(25)
- Praia da Costa e Jardim da Penha: 7h às 19 horas.
- HortoMercado: 8h às 19 horas
Quarta-feira(26): todas as lojas funcionarão nos seus respectivos horários
OK
Sábado (22)
- As lojas de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha funcionam em horário normal, das 8 às 22 horas
Domingo (23), segunda (24) e terça (25)
- Loja do Shopping Moxuara, em Cariacica: das 11 às 18 horas
- O OK Hipermercado, de Vitória e as unidades do OK Superatacado de Laranjeiras, na Serra; de Maracanã, em Cariacica; de Santos Dumont e Aribiri, em Vila Velha funcionam das 8 às 14 horas
Quarta-feira(26): todas as lojas funcionarão no horário normal
CARONE
Sábado (22)
- Caroninho: de 7h às 21 horas
- Jardim da Penha: de 8h às 23 horas
- Demais unidades: 8h às 22 horas
Domingo (23)
- Campo grande e Caroninho: Não abrem
- Santa Lúcia, Gaivotas, Coqueiral e Itapoã: 8h às 14 horas
- Demais lojas: 8h às 18 horas
Segunda (24)
- Todas as lojas de 8h às 21 horas
Terça (25)
- Todas as lojas de 8h às 18 horas
SEMPRETEM
Sábado (22)
- As duas unidades funcionam de 7h às 22 horas
Domingo (23)
- Unidade Guarapari: 8h às 20 horas
- Unidade Jardim Limoeiro: 8h às 14 horas
Segunda (24)
- Unidade Guarapari: 7h às 22 horas
- Unidade Jardim Limoeiro: 7 às 21 horas
Terça (25)
- Unidade Guarapari: 7h às 22 horas
- Unidade Jardim Limoeiro: 7 às 18 horas