Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Folia

Será que vai chover mesmo no carnaval? Veja previsão do tempo para o ES

A Gazeta reuniu as informações sobre a previsão do tempo para todo o Espírito Santo durante os quatro dias de folia

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 10:18
Tempo nublado em Camburi, Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros
O carnaval deve ser de chuva forte em quase todas as regiões do Espírito Santo, para desgosto de muitos foliões. Uma frente fria que chega ao Sudeste pode trazer instabilidade para o Espírito Santo nos próximos dias. A previsão é do Climatempo e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O Climatempo indica ainda que Vitória pode registrar uma queda de até 6° na temperatura máxima em dois dias.

Veja Também

Sete cidades do ES têm alerta de chuva forte às vésperas do carnaval

Já nesta sexta-feira (21), de acordo com o Incaper, ocorrem mudanças nas condições do tempo nas Regiões Sul e Serrana, com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Sete cidades do Sul têm alerta de chuva forte para esta sexta, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Nas Regiões Norte e Noroeste, chuva rápida a partir da tarde. Nas demais regiões, o sol predomina e não há previsão de chuva. O Incaper também alerta que podem ocorrer algumas rajadas de vento mais fortes entre o litoral da Região Sul e a Grande Vitória.

SÁBADO E DOMINGO

No sábado (22) e no domingo (23), segundo o Incaper, o tempo permanece instável em todo o Estado, com chuva em alguns momentos, em todas as regiões. As temperaturas caem relativamente em todas as regiões, devido à passagem de uma frente fria pelo mar. Para o Climatempo, essa chuva deve ganhar intensidade e ser forte nesses dois dias.

SEGUNDA E TERÇA

A chuva começa a dar uma trégua na segunda-feira (24), mas sem deixar o Estado de vez. O dia deverá ser de sol entre algumas nuvens e chuva, em alguns momentos, em todo o Espírito Santo. Já na terça-feira (25), o sol deve aparecer entre nuvens e chuva, a partir da tarde, nas Regiões Sul e Serrana. Deve ocorrer também uma chuva rápida no início da manhã no litoral da Região Nordeste do Espírito Santo. Nas demais áreas, têm predomínio de sol e não chove.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar
Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados