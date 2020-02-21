Será que vai chover mesmo no carnaval? Veja previsão do tempo para o ES

O carnaval deve ser de chuva forte em quase todas as regiões do Espírito Santo, para desgosto de muitos foliões. Uma frente fria que chega ao Sudeste pode trazer instabilidade para o Espírito Santo nos próximos dias. A previsão é do Climatempo e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O Climatempo indica ainda que Vitória pode registrar uma queda de até 6° na temperatura máxima em dois dias.
Já nesta sexta-feira (21), de acordo com o Incaper, ocorrem mudanças nas condições do tempo nas Regiões Sul e Serrana, com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Sete cidades do Sul têm alerta de chuva forte para esta sexta, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Nas Regiões Norte e Noroeste, chuva rápida a partir da tarde. Nas demais regiões, o sol predomina e não há previsão de chuva. O Incaper também alerta que podem ocorrer algumas rajadas de vento mais fortes entre o litoral da Região Sul e a Grande Vitória.
SÁBADO E DOMINGO
No sábado (22) e no domingo (23), segundo o Incaper, o tempo permanece instável em todo o Estado, com chuva em alguns momentos, em todas as regiões. As temperaturas caem relativamente em todas as regiões, devido à passagem de uma frente fria pelo mar. Para o Climatempo, essa chuva deve ganhar intensidade e ser forte nesses dois dias.
SEGUNDA E TERÇA
A chuva começa a dar uma trégua na segunda-feira (24), mas sem deixar o Estado de vez. O dia deverá ser de sol entre algumas nuvens e chuva, em alguns momentos, em todo o Espírito Santo. Já na terça-feira (25), o sol deve aparecer entre nuvens e chuva, a partir da tarde, nas Regiões Sul e Serrana. Deve ocorrer também uma chuva rápida no início da manhã no litoral da Região Nordeste do Espírito Santo. Nas demais áreas, têm predomínio de sol e não chove.