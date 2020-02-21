Sete cidades do ES têm alerta de chuva forte às vésperas do carnaval
A sexta-feira (21) que antecede o carnaval deve ser de chuva intensa, vendavais e tempestade de raios em sete municípios do Sul do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para a região, apontando que há condições para chuva de moderada a forte. A Região Sul foi a mais prejudicada pelos temporais em janeiro.
O aviso de atenção é emitido quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. Os municípios capixabas que receberam o alerta são:
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Mimoso do Sul
- Muqui
- São José do Calçado
O Inpe orienta que a população acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e siga as recomendações da Defesa Civil. O alerta emitido também abrange cidades do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
PREVISÃO DO TEMPO PARA O CARNAVAL
A previsão do tempo não traz notícias muito boas para o folião capixaba. Uma frente fria que chega ao Sudeste pode trazer chuva forte para todas as regiões do Espírito Santo no carnaval. A previsão é do Climatempo, que indica ainda que Vitória pode registrar uma queda de até 6°C na temperatura máxima.
A chuva já pode voltar nesta sexta-feira (21), principalmente à tarde e à noite, na divisa com o Rio de Janeiro, como prevê também o Inpe. No sábado (22) e no domingo (23), essa chuva ganha intensidade por causa da frente fria e pode chover forte à tarde e à noite em todas as regiões do Estado.