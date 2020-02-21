Vista geral de Guaçuí Crédito: Gabriel Lordêllo|Arquivo A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Sete cidades do ES têm alerta de chuva forte às vésperas do carnaval

A sexta-feira (21) que antecede o carnaval deve ser de chuva intensa, vendavais e tempestade de raios em sete municípios do Sul do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para a região, apontando que há condições para chuva de moderada a forte. A Região Sul foi a mais prejudicada pelos temporais em janeiro.

O aviso de atenção é emitido quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. Os municípios capixabas que receberam o alerta são:

Apiacá Bom Jesus do Norte Dores do Rio Preto Guaçuí Mimoso do Sul Muqui São José do Calçado

O Inpe orienta que a população acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e siga as recomendações da Defesa Civil. O alerta emitido também abrange cidades do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

PREVISÃO DO TEMPO PARA O CARNAVAL