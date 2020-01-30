Mais de 700 livros foram doados para reconstruir a biblioteca de Iconha

A Prefeitura de Vila Velha está realizando uma campanha de doações de livros para a Biblioteca Pública de Iconha Crédito: Divulgação

Mais de 700 livros já foram recolhidos pelo Instituto Histórico Geográfico de Vila Velha (IGHVV) e pela Prefeitura de Vila Velha no intuito de ajudar a reerguer a Biblioteca Pública do município de Iconha, no sul do Estado. A cidade foi a que mais sofreu com as fortes chuvas das últimas semanas.

Mas a rede solidária ainda não acabou. A campanha continua enquanto estiver sendo recuperado o Centro Cultural de Iconha, local de destinação dos livros. Estão sendo aceitos livros de literatura, do gênero infantil e de registros históricos.

O secretário de Cultura de Vila Velha, Alvarito Mendes, destacou a importância de contemplar os moradores também com cultura e arte. "Lógico que é importante atender essas pessoas com o básico para a sobrevivência, como alimentação, roupas e abrigo. Porém, também é vital abastece-los com cultura e arte. A Prefeitura se sente gratificada de poder colaborar com os nossos irmãos e vamos oferecer a doação de arte", explicou Alvarito.

A campanha é realizada pela parceria entre a PMVV, o IHGVV e o Arquivo Público Estadual. "É uma importante ação de solidariedade cidadã realizada em Vila Velha. Momentos difíceis que passam vários municípios do nosso Estado, castigados pelas enchentes, e em especial a perda quase que total do importante e completo Centro Cultural de Iconha, razão maior da nossa participação em refazer a sua biblioteca, local de fomento do sentimento de pertencimento e de identidade capixaba. Agradecemos a colaboração de todos, enfatizou o presidente do IHGVV, Manoel Goes.

ONDE DOAR LIVROS EM VILA VELHA