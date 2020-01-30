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Solidariedade

Mais de 700 livros foram doados para reconstruir a biblioteca de Iconha

Campanha do Instituto Geográfico e Histórico de Vila Velha, em parceria com a PMVV, continua arrecadando obras na Casa da Memória e na Semed

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 17:29
A Prefeitura de Vila Velha está realizando uma campanha de doações de livros para a Biblioteca Pública de Iconha Crédito: Divulgação
Mais de 700 livros já foram recolhidos pelo Instituto Histórico Geográfico de Vila Velha (IGHVV) e pela Prefeitura de Vila Velha no intuito de ajudar a reerguer a Biblioteca Pública do município de Iconha, no sul do Estado. A cidade foi a que mais sofreu com as fortes chuvas das últimas semanas.

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Mas a rede solidária ainda não acabou. A campanha continua enquanto estiver sendo recuperado o Centro Cultural de Iconha, local de destinação dos livros. Estão sendo aceitos livros de literatura, do gênero infantil e de registros históricos.
O secretário de Cultura de Vila Velha, Alvarito Mendes, destacou a importância de contemplar os moradores também com cultura e arte. "Lógico que é importante atender essas pessoas com o básico para a sobrevivência, como alimentação, roupas e abrigo. Porém, também é vital abastece-los com cultura e arte. A Prefeitura se sente gratificada de poder colaborar com os nossos irmãos e vamos oferecer a doação de arte", explicou Alvarito.
A campanha é realizada pela parceria entre a PMVV, o IHGVV e o Arquivo Público Estadual. "É uma importante ação de solidariedade cidadã realizada em Vila Velha. Momentos difíceis que passam vários municípios do nosso Estado, castigados pelas enchentes, e em especial a perda quase que total do importante e completo Centro Cultural de Iconha, razão maior da nossa participação em refazer a sua biblioteca, local de fomento do sentimento de pertencimento e de identidade capixaba. Agradecemos a colaboração de todos, enfatizou o presidente do IHGVV, Manoel Goes.

ONDE DOAR LIVROS EM VILA VELHA

  • Semed: Rua Castelo Branco, n° 1803, Centro. As doações podem ser feitas nas salas 108 (Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação) e 111 (Ceafri)

  • Casa da Memória: Avenida Luciano das Neves, n° 17, Prainha (ao lado do Parque da Prainha e perto da Igreja do Rosário)

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