Museu Homero Massena e Casa da Memória devem ser entregues em 2020

O Museu Homero Massena, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Pedro Lodi/PMVV

Interditado pela Defesa Civil desde agosto de 2018 , o Museu Homero Massena deve ser reinaugurado até o final de 2020. "A reforma começou no início de janeiro, com custo estimado em R$ 303 mil. Os reparos devem seguir até o final do primeiro semestre. Estamos tendo muito cuidado, especialmente com o telhado. Ele ganhará uma nova cobertura, evitando infiltrações", detalha o secretário municipal de Cultura de Vila Velha, Alvarito Mendes Filho.

Em entrevista ao Divirta-se para falar sobre o planejamento anual da pasta, Alvarito explica que o mobiliário e as obras de arte do Homero Massena estão guardados e devidamente embalados (para evitar umidade) no 38º Batalhão de Infantaria, localizado na Prainha.

"Durante a catalogação das obras do museu, em 2019, descobrimos um livro de manuscritos inédito de Homero Massena. Estamos pensando em fazer um restauro do material em parceria com o Centro de Artes da Ufes. Queremos lançá-lo como parte das programações culturais do museu", informa.

Data: 21/01/2020 - ES - Vila Velha - Museu Homero Massena, Vila Velha Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Outro prédio histórico de Vila Velha, a Casa da Memória também contará com uma reforma orçada em R$ 407 mil. As obras devem começar no início de fevereiro, com previsão de reinauguração também para o final de 2020.

Pretendemos abrir um edital de ocupação. A Casa da Memória possui um espaço para exposições temporárias e pretendemos explorá-las.

Casa da Memória de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

INCENTIVO AOS ARTISTAS

Estagnada há cerca de 12 anos  o último edital foi publicado em 2008 -, a Lei de incentivo cultural Homero Massena (ainda) não está nos planos da Secretaria de Cultura de Vila Velha para 2020. O secretário Alvarito Mendes Filho afirmou, porém, que a classe artística do município canela verde terá outro apoio.

"Nossa ideia é dar um gás ao Fundo Municipal de Cultura. Falta apenas um decreto regulamentar. O projeto, que é um anseio dos nossos artistas, passou pela Procuradoria Geral e Secretaria de Finanças. Atualmente, encontra-se no setor de Planejamento, faltando apenas a assinatura do prefeito Max Filho", assinala, informando que a iniciativa contará com um orçamento estimado de R$ 400 mil e os primeiros editais devem ser publicados ainda no primeiro semestre.

Vale lembrar que o orçamento total da cultura para 2020 é cerca de R$ 4,948 milhões, para serem gastos inclusive com o pessoal.

"Vamos contemplar vários setores artísticos. Temos interesse em lançar, por exemplo, um programa de apoio aos músicos que se apresentam em praças públicas de Vila Velha, principalmente as que contam com feiras de artesanato e gastronomia", cita.

Além disso, a PMVV pretende promover editais de ocupação para o Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna e a galeria Eugênio Pacheco de Queiroz. "Os projetos devem ser lançados entre março e abril. Vamos criar incentivos para que peças e exposições ocupem esses espaços durante todo o ano. Projetos que dialoguem com Vila Velha e seus artistas são prioridade, mas todos são bem-vindos. Queremos fazer uma cultura voltada para toda a Grande Vitória", adianta.

O Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, em Vila Velha, ganhará edital de ocupação em 2020 Crédito: Comunicação PMVV/Divulgação

COMUNIDADES

Vila Velha também possui um plano municipal de cultura para projetos voltados às comunidades, com ações que valorizem os saberes e fazeres culturais.

"Estamos planejando a inauguração de um espaço cultural no bairro de Ilha das Flores, o Estação Cidadania Cultura. O local será próximo ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), contando com biblioteca e um pequeno teatro. Pretendemos inaugurar até o início de março, em uma parceria com o Governo Federal", informa, adiantando que o centro contará com oficinas culturais e apresentações artísticas.

É uma região de risco social. Portanto, é importante dar novas alternativas para os jovens. A arte é a melhor opção.

FÉ E CULTURA

O apoio da Prefeitura de Vila Velha às festas religiosas, especialmente o Jesus Vida Verão, evento musical cristão criado em 1991 e que chega a atrair cerca de 30 mil pessoas por dia, sempre causou polêmica junto à classe artística do município.

O evento gospel, Jesus Vida Verão, acontece na Praia da Itapõa, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva