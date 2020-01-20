Ocupação e reforma de centros culturais nos planos de Cariacica em 2020

Centro Cultural Frei Civitella ganhou uma moderna iluminação, fruto de uma parceria com a Funarte/RJ Crédito: Lucas Calazans/Prefeitura de Cariacica

Única lei de incentivo cultural do Estado que não foi interrompida por conta de mudanças nas gestões administrativas, a João Bananeira terá seu décimo segundo edital publicado no final de janeiro. Para a temporada, a Secretaria de Cultura de Cariacica terá o orçamento de cerca de R$ 450 mil destinados somente para a iniciativa.

Ao todo, nove segmentos serão contemplados pelo edital. Entre os destaques, os setores de Patrimônio, Cultura Popular (que engloba itens como capoeira e artesanato, e festas, como a Foia de Reis), Cultura Contemporânea, Artes Cênicas, Música, Literatura, Artes Visuais, Artes Plásticas e Audiovisual. Cada projeto será contemplado com uma verba que gira entre R$ 20 e R$ 22 mil.

"A Lei João Bananeira cada vez mais se firma como um exemplo de gerenciamento cultural. Desde 2015, nosso sistema de captação de verba destina os recursos diretamente aos artistas. O dinheiro sai dos fundos da prefeitura e não é necessário passar pelo sistema de renúncia fiscal. Assim, estimula a transparência na prestação de contas", avalia a secretária de cultura de Cariacica, Renata Weixter em conversa com o Divirta-se para adiantar os planos da pasta em 2020. Lembrando que a verba total do órgão para o período gira em torno de R$ 3 milhões.

"Essa forma de distribuição de verba sempre foi um pedido dos artistas de Cariacica. Alguns alegavam dificuldades na hora de trocar os bônus junto às empresas. Muitas vezes, o problema passava pelo desconhecimento de algumas pessoas e a dificuldade de visualizar o que a cultura capixaba está produzindo", complementa.

Renata Weixter, Secretária de Cultura de Cariacica Crédito: Divulgação/PMC

Atualmente, o edital da Lei João Bananeira está passando por avaliação do Conselho de Política Cultural de Cariacica. De acordo com Renata, uma mudança está em estudo. "Nossa ideia é criar um formato de inscrições online. Buscamos a modernidade, mas, ao mesmo tempo, temos uma questão social. Cariacica ainda conta com muitas comunidades rurais que possuem uma forte tradição cultural, como as áreas de influência do congo (como Roda D'água), da Folia de Reis e de pequenos artesanatos. Por conta dessas pessoas, a digitalização ainda não foi definida", explica, informando que oficinas de preparação para a inscrição do edital devem ser desenvolvidas a partir de fevereiro nos bairros Campo Grande, Nova Rosa da Penha e Cariacica Sede.

A Lei João Bananeira teve a totalidade de 280 projetos aprovados, com investimento de cerca de R$ 6 milhões.

AÇÕES CULTURAIS

Outra novidade para 2020 é o lançamento do edital de uso e ocupação do Centro Cultural Frei Civitella. O espaço, que recebeu cerca de 80 produções em 2019, ganhou uma iluminação cênica de última geração (oriundo de uma parceria com a Funarte/RJ). "Com essa nova estrutura, pretendemos ampliar o leque de montagens e opções culturais. Nesse edital, também vamos propor (e incentivar) permutas de distribuição de ingressos e ações culturais em conjunto com a Prefeitura de Cariacica. Nosso objetivo é ampliar o hábito cultural na população. Precisamos defender a cultura como bem simbólico", defende. O edital tem previsão de lançamento em julho.

Fachada do Centro Histórico Eduartino Silva, localizado no Centro de Cariacica Crédito: Lucas Calazans/Prefeitura de Cariacica

Sede da Prefeitura de Cariacica até a década de 1950, o Centro Histórico Eduartino Silva, localizado em Cariacica Sede, passará por uma restauração completa. Com orçamento previsto de R$ 960 mil, a reforma será feita em uma parceria com o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional dos Direitos Difusos. "Quando assumi em 2019, coloquei como uma das primeiras ações fazer uma revitalização do local, que faz parte da história do nosso município. A ideia é manter as ações culturais após a reformulação, como investir na biblioteca pública que existe no prédio", adianta.

RESGATE HISTÓRICO

Um dos projetos preferidos de Renata Weixter, é a publicação da pesquisa e do decreto que institui o personagem João Bananeira e o Carnaval de Congo de Máscaras (que acontece em abril), como bens do patrimônio imaterial de Cariacica. "A festa recebe anualmente cerca de 15 mil participantes, lotando a região de Roda Dágua. Neste ano, serão dois dias de folia (20 e 21 de abril)", informa.

O Carnaval de Congo de Máscaras está prestes a se tornar um bem imaterial de Cariacica Crédito: Lucas Calazans/PMC

O Carnaval de Congo ocorre tradicionalmente no feriado de Nossa Senhora da Penha, a santa padroeira do Espírito Santo, e conta com a presença do personagem símbolo de Cariacica: João Bananeira. No cardápio de atrações, as bandas de Congo São Benedito de Piranema, São Benedito de Boa Vista, Unidos de Boa Vista, Santa Izabel de Roda Dágua, São Sebastião de Taquaruçu e Mestre Itagibe. Os grupos convidam outras bandas do Estado para comporem a festa, totalizando uma folia com cerca de 18 grupos folclóricos