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Ivete e Silva lançam samba reggae 'Pra Vida Inteira' com clipe na Bahia

Foi ao ar nesta sexta (10) o single e clipe 'Pra Vida Inteira', primeira parceria de Ivete Sangalo com o cantor capixaba Silva

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 12:49
Ivete Sangalo e o cantor Silva Crédito: Breno Galtier
Se o Carnaval 2020 de Ivete Sangalo, de 47 anos, será "arretado", como ela mesma fala, a gente pode dizer que o movimento para a folia que para o Brasil já começou. É que nesta sexta-feira (10) já foi ao ar o tão esperado single da musa do axé com o cantor capixaba Silva, de 31 anos.
"Sempre quis cantar com Ivete, sou fã da voz e do carisma dela desde que me entendo por gente. Ivete é uma das artistas mais influentes da nossa música e gravar uma canção com ela significa muito para mim. A nossa música Pra Vida Inteira foi composta por Lucas Silva, meu irmão, meu empresário e um dos meus compositores prediletos. Dessa vez, ele fez tudo, melodia e letra. Essa música me lembra as músicas que a gente ouvia na nossa infância, com uma batida de samba-reggae e a letra que fala sobre um desses amores de verão, que passam e maltratam o coração da gente. Não é só por conta do título da música, mas a minha vontade era de fazer uma canção que pudesse ser ouvida pro resto da vida"
Silva - Cantor
"Pra Vida Inteira", que é definida por Silva como "samba reggae", foge do lugar-comum dos dois (principalmente do capixaba) e promete ser um dos grandes - senão o maior - hits da temporada. A música fala de um amor de carnaval, o que é bem pertinente para a data em que foi escolhido o lançamento. 
Ver essa foto no Instagram

Veveta e eu ? 'Pra Vida Inteira', música/clipe amanhã em todo canto! ?

Uma publicação compartilhada por Silva (@silva) em

Em meia hora, só no YouTube, o single (que nasce já acompanhado de clipe) acumulou mais de 13 mil visualizações. A música está disponível em todas as plataformas digitais.

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Por falar em clipe, para a canção o cenário escolhido foi a Bahia e em várias cenas símbolos da cultura baiana são exaltados pelos dois artistas.
  Crédito: Breno Galtier
Ivete optou por mais de um modelo de vestido para as gravações, mas todos brancos, mesmo tom da roupa que Silva usa nas cenas.

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