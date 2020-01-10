Ivete e Silva lançam samba reggae 'Pra Vida Inteira' com clipe na Bahia

"Sempre quis cantar com Ivete, sou fã da voz e do carisma dela desde que me entendo por gente. Ivete é uma das artistas mais influentes da nossa música e gravar uma canção com ela significa muito para mim. A nossa música Pra Vida Inteira foi composta por Lucas Silva, meu irmão, meu empresário e um dos meus compositores prediletos. Dessa vez, ele fez tudo, melodia e letra. Essa música me lembra as músicas que a gente ouvia na nossa infância, com uma batida de samba-reggae e a letra que fala sobre um desses amores de verão, que passam e maltratam o coração da gente. Não é só por conta do título da música, mas a minha vontade era de fazer uma canção que pudesse ser ouvida pro resto da vida"