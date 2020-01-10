Ivete e Silva lançam samba reggae 'Pra Vida Inteira' com clipe na Bahia

Se o Carnaval 2020 de Ivete Sangalo, de 47 anos, será "arretado", como ela mesma fala, a gente pode dizer que o movimento para a folia que para o Brasil já começou. É que nesta sexta-feira (10) já foi ao ar o tão esperado single da musa do axé com o cantor capixaba Silva, de 31 anos.
"Sempre quis cantar com Ivete, sou fã da voz e do carisma dela desde que me entendo por gente. Ivete é uma das artistas mais influentes da nossa música e gravar uma canção com ela significa muito para mim. A nossa música Pra Vida Inteira foi composta por Lucas Silva, meu irmão, meu empresário e um dos meus compositores prediletos. Dessa vez, ele fez tudo, melodia e letra. Essa música me lembra as músicas que a gente ouvia na nossa infância, com uma batida de samba-reggae e a letra que fala sobre um desses amores de verão, que passam e maltratam o coração da gente. Não é só por conta do título da música, mas a minha vontade era de fazer uma canção que pudesse ser ouvida pro resto da vida"
"Pra Vida Inteira", que é definida por Silva como "samba reggae", foge do lugar-comum dos dois (principalmente do capixaba) e promete ser um dos grandes - senão o maior - hits da temporada. A música fala de um amor de carnaval, o que é bem pertinente para a data em que foi escolhido o lançamento.
Em meia hora, só no YouTube, o single (que nasce já acompanhado de clipe) acumulou mais de 13 mil visualizações. A música está disponível em todas as plataformas digitais.
Por falar em clipe, para a canção o cenário escolhido foi a Bahia e em várias cenas símbolos da cultura baiana são exaltados pelos dois artistas.
Ivete optou por mais de um modelo de vestido para as gravações, mas todos brancos, mesmo tom da roupa que Silva usa nas cenas.