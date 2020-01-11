Vitória: Lei Rubem Braga deve sair ainda no primeiro trimestre de 2020

Ansiado por artistas e produtores culturais, a Lei Rubem Braga finalmente deve sair do papel. Em conversa com o Divirta-se para adiantar alguns projetos para a pasta em 2020, o Secretário de Cultura de Vitória, Franciso Grijó, garantiu um novo edital para a lei de incentivo ainda no primeiro trimestre desde ano. Ou seja: até março de 2020.
Lembrando que a Rubem Braga (que já ganhou ares de dramalhão mexicano por conta de suas várias mudanças de data e disputas nos bastidores da política) está fora dos holofotes culturais desde 2015, ano da publicação de seu último edital.
De acordo com Grijó, uma mudança crucial está prevista para o próximo edital: o dinheiro captado pelos projetos será cedido diretamente pela Prefeitura de Vitória, não mais em formato de renúncia fiscal, como era de praxe nas edições anteriores.
É uma forma de fazer um processo mais transparente. Também dessa maneira conseguimos dar mais mobilidade na relação artista X poder público. Retiramos da lei todos os itens que poderiam dar margem para brechas nas prestações de contas, acentua. Lembrando que o recurso destinado à Lei Rubem Braga é de R$ 1 milhão. O orçamento total da pasta para 2020 gira em torno de R$ 14,2 milhões, quase R$ 1 milhão a mais do que a verba disponível em 2019.
Conforme reportagem publicada em A GAZETA, em maio de 2019, o texto passou a incluir, em sua gama de projetos aptos a participar do edital, setores como arte digital; inovação e tecnologia; moda; design; cultura indígena; cultura popular e cultura afro-brasileira. O Projeto Rubem Braga planeja ainda oficinas de orientação para inscrição no edital de seleção e de acessibilidade cultural.
OUTROS PROJETOS
A ideia, de acordo com Grijó, é que a Gerência de Produção e Difusão Cultural (GPDC) apoie cada vez mais festas típicas e tradicionais do município, além de realizar o Carnaval de Rua de 2020, o Mar da Música, a segunda edição do Criançar, uma festa voltada para comemorar o mês das Crianças, em outubro, e valorizar a cultura da infância.
A Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim dará continuidade aos projetos que levam acesso à leitura, como o "Viagem pela Literatura", que realiza ações semanais com contação de histórias, teatro e leitura de livros em diversos espaços públicos. "O 'Encontro com o Escritor' também deve entrar em ação em 2020, permitindo o diálogo entre leitores e escritores capixabas. Além disso, a biblioteca deve apoiar oficinas e palestras sobre os processos de produção literária", afirma Grijó.
MUSEUS
O Museu Capixaba do Negro (Mucane) desenvolverá em 2020 oficinas de danças afro e populares, capoeira, contação de histórias e consciência corporal, entre outras. Além disso, de acordo com a Secretaria de Cultura e Vitória, haverá ocupações aprovadas por edital, como Omorodê, Contação de Histórias África X Brasil e Noites dos Griots, entre outros.
O Museu Casa Porto das Artes Plásticas também está repleto de novidades. O espaço vai receber em 2020 as exposições "Impermanência", de Bruno Zorzal; "Cidades (in)visíveis", de Tadeu Bianconi, e o trabalho coletivo "Ato Falho", além de ações culturais. "Uma das ideias é aumentar o relacionamento com a população, com o objetivo de criar e fomentar novos públicos. Com, isso, vamos promover edições do "Café Com Vizinhos", em que moradores de regiões próximas são convidados a conhecer a história e as obras do centro de artes", informa o secretário, adiantando que, em 2020, serão disponibilizados videoguias em Libras para a acessibilidade de deficientes auditivos.
O Museu do Pescador, no que lhe concerne, contará com uma exposição já aprovada por edital em 2020. A previsão é que os três museus abram edital no segundo semestre de 2020 com o intuito de estimular a ocupação dos espaços e realizações de ações culturais.
ARTES
Importante polo de difusão cultural, a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi promete ampliar suas oficinas em 2020. Além disso, a programação contará com cursos técnicos nas áreas de dança e de teatro. "Estamos estudando uma forma de ampliar a participação das crianças e dos representantes da melhor idade nas atividades culturais", complementa Grijó.