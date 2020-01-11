Vitória: Lei Rubem Braga deve sair ainda no primeiro trimestre de 2020

Ilustração para lei de incentivo à cultura Crédito: Ilustração/Amarildo

Ansiado por artistas e produtores culturais, a Lei Rubem Braga finalmente deve sair do papel. Em conversa com o Divirta-se para adiantar alguns projetos para a pasta em 2020, o Secretário de Cultura de Vitória, Franciso Grijó, garantiu um novo edital para a lei de incentivo ainda no primeiro trimestre desde ano. Ou seja: até março de 2020.

Lembrando que a Rubem Braga (que já ganhou ares de dramalhão mexicano por conta de suas várias mudanças de data e disputas nos bastidores da política ) está fora dos holofotes culturais desde 2015, ano da publicação de seu último edital.

Prefeitura de Vitória, não mais em formato de renúncia fiscal, como era de praxe nas edições anteriores. De acordo com Grijó , uma mudança crucial está prevista para o próximo edital: o dinheiro captado pelos projetos será cedido diretamente pela, não mais em formato de renúncia fiscal, como era de praxe nas edições anteriores.

É uma forma de fazer um processo mais transparente. Também dessa maneira conseguimos dar mais mobilidade na relação artista X poder público. Retiramos da lei todos os itens que poderiam dar margem para brechas nas prestações de contas, acentua. Lembrando que o recurso destinado à Lei Rubem Braga é de R$ 1 milhão. O orçamento total da pasta para 2020 gira em torno de R$ 14,2 milhões, quase R$ 1 milhão a mais do que a verba disponível em 2019.

Conforme reportagem publicada em A GAZETA, em maio de 2019 , o texto passou a incluir, em sua gama de projetos aptos a participar do edital, setores como arte digital; inovação e tecnologia; moda; design; cultura indígena; cultura popular e cultura afro-brasileira. O Projeto Rubem Braga planeja ainda oficinas de orientação para inscrição no edital de seleção e de acessibilidade cultural.

OUTROS PROJETOS

A ideia, de acordo com Grijó, é que a Gerência de Produção e Difusão Cultural (GPDC) apoie cada vez mais festas típicas e tradicionais do município, além de realizar o Carnaval de Rua de 2020, o Mar da Música, a segunda edição do Criançar, uma festa voltada para comemorar o mês das Crianças, em outubro, e valorizar a cultura da infância.

A Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim está localizada no Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta, no Centro Histórico de Vitória Crédito: PMV/Divulgação

A Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim dará continuidade aos projetos que levam acesso à leitura, como o "Viagem pela Literatura", que realiza ações semanais com contação de histórias, teatro e leitura de livros em diversos espaços públicos. "O 'Encontro com o Escritor' também deve entrar em ação em 2020, permitindo o diálogo entre leitores e escritores capixabas. Além disso, a biblioteca deve apoiar oficinas e palestras sobre os processos de produção literária", afirma Grijó.

MUSEUS

O Museu Capixaba do Negro (Mucane) desenvolverá em 2020 oficinas de danças afro e populares, capoeira, contação de histórias e consciência corporal, entre outras. Além disso, de acordo com a Secretaria de Cultura e Vitória, haverá ocupações aprovadas por edital, como Omorodê, Contação de Histórias África X Brasil e Noites dos Griots, entre outros.

Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane) Crédito: Elizabeth Nader/PMV

O Museu Casa Porto das Artes Plásticas também está repleto de novidades. O espaço vai receber em 2020 as exposições "Impermanência", de Bruno Zorzal; "Cidades (in)visíveis", de Tadeu Bianconi, e o trabalho coletivo "Ato Falho", além de ações culturais. "Uma das ideias é aumentar o relacionamento com a população, com o objetivo de criar e fomentar novos públicos. Com, isso, vamos promover edições do "Café Com Vizinhos", em que moradores de regiões próximas são convidados a conhecer a história e as obras do centro de artes", informa o secretário, adiantando que, em 2020, serão disponibilizados videoguias em Libras para a acessibilidade de deficientes auditivos.

O Museu do Pescador, no que lhe concerne, contará com uma exposição já aprovada por edital em 2020. A previsão é que os três museus abram edital no segundo semestre de 2020 com o intuito de estimular a ocupação dos espaços e realizações de ações culturais.

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