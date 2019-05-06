Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
VITÓRIA

Emenda para projetos religiosos fica de fora da Lei Rubem Braga

Criada pelo vereador Davi Esmael, a emenda foi rejeitada e não consta no texto sobre a lei, publicada no Diário Oficial do dia 3 de maio
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

06 mai 2019 às 20:57

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 20:57

Cultura afro-brasileira é contemplada no edital Crédito: PMV/Reprodução
Polêmica junto aos artistas e produtores culturais, a emenda apresentada pelo vereador Davi Esmael (PSB) - que pretendia criar uma norma obrigando a Lei Rubem Braga a contemplar projetos religiosos - não seguiu em frente. A proposta não foi anexada à nova lei de incentivo cultural da Prefeitura de Vitória, publicada no Diário Oficial do dia 03 de maio. A emenda pode ainda ser aprovada, caso a câmara derrube o veto do prefeito.
De qualquer forma, a bancada religiosa da Câmara dos Vereadores ganhou, no mesmo Diário Oficial, uma data comemorativa no calendário da capital capixaba: a criação do Dia da Marcha da Bíblia.
De acordo com o Anexo I da Lei nº 9.278, a data fica estipulada para o segundo domingo de outubro. Em 2019, curiosamente, acontecerá no dia 13, um após as comemorações da data comemorativa à louvação a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
A LEI
Fora dos holofotes culturais desde 2015, ano da publicação de seu último edital, a Lei Rubem Braga volta com algumas novidades. O texto passou a incluir, em sua gama de projetos aptos a participar dos editais, setores como arte digital, inovação e tecnologia; moda; design; cultura indígena; cultura popular e cultura afro-brasileira. As informações foram adiantadas em reportagem do Gazeta Online do dia 6 de abril.
Na publicação do Diário Oficial, a Prefeitura de Vitória ainda não definiu a data de convocação para a inscrição dos projetos. Também ficou estipulado no texto, publicado no dia 3 de maio, que o orçamento para 2019 deve ser uma média dos recursos aprovados e investidos nos últimos dez anos, excluída a época em que a lei não foi publicada. 
Vale lembrar que agora o texto volta para a Câmara de Vitória que pode derrubar o veto do prefeito Luciano Rezende em relação a emenda para contemplar projetos religiosos ou ser aprovada como está. A votação deve acontecer nos próximos dias.
O OUTRO LADO
Procurado pela reportagem, o vereador Davi Esmael (PSB) informou que "o veto da Prefeitura de Vitória à emenda modificativa de sua autoria, que acrescentou a categoria de cultura religiosa ao PL 47/2019, não está de acordo com o que prevê a Lei Orgânica Municipal, o que está sendo analisado pelo Departamento Legislativo. Por conta disso, o vereador solicitará à Presidência da Câmara de Vitória que a emenda seja promulgada e torne-se lei".
O vereador crê que a promulgação deve acontecer dentro das próximas 48 horas, que é o prazo regimental que o Presidente tem para realizar tal ato legislativo, de acordo com o Regimento Interno. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso pelo ICE nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados