Motoristas enfrentam trânsito intenso no ES na saída para o Carnaval

Motoristas que deixam a Grande Vitória para o feriado de Carnaval na tarde desta sexta-feira (21), enfrentam trânsito intenso nas principais via e rodovias da região.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, as duas principais rodovias que cortam o Espírito Santo, a BR 101 e a BR 262, possuem o trânsito com movimento intenso de veículos.

O motorista encontra retenção de veículos também perto da Ponte da Passagem, na avenida Reta da Penha e na Reta do Aeroporto, no sentido da Serra. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o congestionamento ocorre devido ao grande fluxo de veículos nesses locais. Não há registros de acidentes no momento.