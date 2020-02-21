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Trânsito

Motoristas enfrentam trânsito intenso no ES na saída para o Carnaval

O trânsito está complicado na Terceira Ponte, nas BR 101,  BR 262 entre outras vias

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 17:19
Trânsito congestionado na sexta-feira (21) pré-carnaval Crédito: Fernando Madeira
Motoristas que deixam a Grande Vitória para o feriado de Carnaval na tarde desta sexta-feira (21), enfrentam trânsito intenso nas principais via e rodovias da região.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, as duas principais rodovias que cortam o Espírito Santo, a BR 101 e a BR 262, possuem o trânsito com movimento intenso de veículos.
Nas principais vias da Grande Vitória, nesta tarde, o trânsito é complicado nos acessos da Terceira Ponte no sentido de Vila Velha.  No final da tarde, foi registrado no local uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma moto no local. O motociclista ficou levemente ferido e foi encaminhado para um hospital da região. Além do acidente, no mesmo sentido da via, também foi registrado um ônibus com pane mecânica, o que complicou ainda mais fluxo de veículos. 
O motorista encontra retenção de veículos também perto da Ponte da Passagem, na avenida Reta da Penha e na Reta do Aeroporto, no sentido da Serra.  Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o congestionamento ocorre devido ao grande fluxo de veículos nesses locais. Não há registros de acidentes no momento.

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