Acidente e pane em ônibus congestionam a Terceira Ponte

O motorista que trafega sobre a Terceira Ponte deverá ter muita paciência durante o início da noite desta sexta-feira (21). Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma moto foi registrada na descida da Terceira Ponte, no sentido Vitória X Vila Velha. O motociclista ficou levemente ferido e foi socorrido para um hospital da região. Atualização: O trânsito foi liberado às 17h28; o fluxo intenso gera lentidão prevista para o início de feriado.