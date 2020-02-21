Acidente e pane em ônibus congestionam a Terceira Ponte

O motorista que trafega sobre a Terceira Ponte deverá ter muita paciência durante o início da noite desta sexta-feira (21). Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma moto foi registrada na descida da Terceira Ponte, no sentido Vitória X Vila Velha. O motociclista ficou levemente ferido e foi socorrido para um hospital da região. Atualização: O trânsito foi liberado às 17h28; o fluxo intenso gera lentidão prevista para o início de feriado.
De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária que administra a via, uma viatura da Polícia Militar auxiliou no ocorrido.
Além do acidente, no mesmo sentido da via, também foi registrado um ônibus com pane mecânica. Equipes atuam na ocorrência e os veículos já foram removidos do local.