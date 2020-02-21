Sicoob abre 40 oportunidades de emprego a partir de março

O Sicoob ES deve abrir 42 vagas de emprego no Espírito Santo a partir de março. Os profissionais vão atuar em uma das novas agências da cooperativa que serão abertas ainda este ano.
O plano de expansão da instituição prevê a abertura de 12 novas agências no Espírito Santo e Minas Gerais, totalizando 80 contratações nos dois Estados. O investimento total será na ordem de R$ 8 milhões.
A maior parte das vagas será para as áreas de atendimento e gerência. Alguns colaboradores já foram contratados e estão sendo treinados, segundo o Sicoob.
Os interessados poderão cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br. As oportunidades para o Estado ainda não estão disponíveis.
As novas agências no ES serão instaladas em Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra, Domingos Martins e Mantenópolis.
ALGUNS REQUISITOS PARA TRABALHAR NO SICOOB
- Ensino superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia e áreas afins;
- Experiência em áreas administrativas/financeiras;
- Pacote Office.