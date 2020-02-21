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Sicoob abre 40 oportunidades de emprego a partir de março

Profissionais vão atuar em uma das novas agências que serão abertas pela cooperativa a partir deste ano

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 16:58
Sicoob ES vai abrir novas agências no ES e MG Crédito: Sicoob/Divulgação
O Sicoob ES deve abrir 42 vagas de emprego no Espírito Santo a partir de março. Os profissionais vão atuar em uma das novas agências da cooperativa que serão abertas ainda este ano. 
O plano de expansão da instituição prevê a abertura de 12 novas agências no Espírito Santo e Minas Gerais, totalizando 80 contratações nos dois Estados. O investimento total será na ordem de R$ 8 milhões. 
A maior parte das vagas será para as áreas de atendimento e gerência. Alguns colaboradores já foram contratados e estão sendo treinados, segundo o Sicoob.

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Os interessados poderão cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br. As oportunidades para o Estado ainda não estão disponíveis. 
As novas agências no ES serão instaladas em CariacicaVila Velha, Vitória, Serra, Domingos Martins e Mantenópolis. 

ALGUNS REQUISITOS PARA TRABALHAR NO SICOOB

  •  Ensino superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia e áreas afins;
  • Experiência em áreas administrativas/financeiras;
  • Pacote Office.
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

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