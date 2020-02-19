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800 vagas

Veja como trabalhar em rede de franquias de clínicas odontológicas

Há oportunidades como recepcionista, dentista, auxiliar de dentista, entre outras; cadastro pode ser feito pela internet

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 15:21
Rede de franquia deve abrir 30 novas unidades em três anos no ES  Crédito: Divulgação/Odontoclinic
A rede odontológica de São Paulo, Odontoclinic, está expandindo suas atividades no Espírito Santo e deve abrir cerca de 800 novas oportunidades de emprego em cargos de vários níveis de escolaridade. 
Ao todo, serão 30 novas unidades, que funcionam em sistema de franquias, nos próximos três anos. O investimento total será de R$ 16 milhões. Atualmente, a rede tem uma operação no Estado, em Colatina
As oportunidades vão surgindo à medida que as franqueadas vão sendo abertas e também quando ampliam as atividades.
Os interessados podem se candidatar no site www.odontoclinic.com.br, no campo  "Trabalhe conosco": 

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