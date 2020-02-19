Veja como trabalhar em rede de franquias de clínicas odontológicas

A rede odontológica de São Paulo, Odontoclinic, está expandindo suas atividades no Espírito Santo e deve abrir cerca de 800 novas oportunidades de emprego em cargos de vários níveis de escolaridade.
Ao todo, serão 30 novas unidades, que funcionam em sistema de franquias, nos próximos três anos. O investimento total será de R$ 16 milhões. Atualmente, a rede tem uma operação no Estado, em Colatina.
As oportunidades vão surgindo à medida que as franqueadas vão sendo abertas e também quando ampliam as atividades.
Os interessados podem se candidatar no site www.odontoclinic.com.br, no campo "Trabalhe conosco":
CONFIRA ALGUMAS VAGAS
- Dentista
- Recepcionista
- Auxiliar de dentista
- Auxiliar administrativo
- Promotor de vendas
- Auxiliar de limpeza
- Cargos de gerência comercial e administrativo
- Entre outras