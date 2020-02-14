Suzano define local e abre 87 vagas para fábrica de papel em Cachoeiro

Linha de produção de tissue na unidade Mucuri da Suzano Papel e Celulose Crédito: Ricardo Teles/Suzano

Desse total de vagas, 45 são para profissionais com formação técnica na área industrial. Esses trabalhadores passarão por dois meses de treinamento teórico na unidade do Serviço Nacional da Indústria (Senai) do município e mais um mês de atividade prática na fábrica do grupo em Mucuri (BA) antes de iniciar os trabalhos em Cachoeiro.

Segundo Fabrício José da Silva, gerente-executivo industrial da Suzano, os candidatos passarão por um processo seletivo que consiste em seleção técnica dos currículos e entrevista. O processo seletivo deve levar de um a três meses.

As inscrições para as vagas de nível técnico podem ser feitas no período de 19 a 28 de fevereiro, enviando currículo para o e-mail [email protected] informando, no título de e-mail, a vaga Treinando. Pelo menos metade das vagas serão para moradores da região de Cachoeiro.

Já as outras 42 vagas são para ensino superior e já estão abertas no site da empresa

Há oportunidades para engenheiro de processos, engenheiro de produção, engenheiro de manutenção, líder e analista de operações logísticas, analista de laboratório, analista de planejamento de manutenção e analista de melhoria contínua.

FÁBRICA DA SUZANO FICARÁ NA LOCALIDADE DE SAFRA

A unidade de Cachoeiro será responsável pela conversão de papel em rolos de papel "tissue" (papeis suaves e de alta absorção) para as marcas de papel higiênico Mimmo e Max Pure. A fábrica terá a capacidade de produção de 30 mil toneladas de papel por ano e deve começar a operar no quarto trimestre deste ano.

A fábrica vai demandar investimentos da ordem de R$ 130 milhões e será construída em uma área de 100 mil metros quadrados. O empreendimento será instalado em área localizada na Comunidade do Retiro, na localidade de Safra, próximo à ES 482 e à BR 101.