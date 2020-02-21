Lancha e bote salva-vidas vão reforçar segurança no carnaval

Bote da equipe Salvamar estará de prontidão para atender casos de emergência durante o Carnaval Crédito: Diego Alves/PMV

Neste ano, a avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) será palco dos principais blocos do carnaval do Centro de Vitória. Por isso, a segurança será reforça também no mar.

Equipes do projeto Salvamar, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), estarão a postos durante o desfile de blocos e atrações no carnaval de rua.

Diariamente, guarda-vidas atuarão nas imediações do Porto de Vitória a bordo de uma lancha e prontos para prestar socorro, em caso de necessidade. Botes da equipe Salvamar também estarão de prontidão para emergências.

Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, o objetivo é oferecer segurança também no mar, além do reforço de agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar, que atuarão nas vias do Centro durante os dias de folia.