Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Lancha e bote salva-vidas vão reforçar segurança no carnaval
Folia em Vitória

Lancha e bote salva-vidas vão reforçar segurança no carnaval

Equipes do projeto Salvamar estarão a postos durante o desfile de blocos pela avenida Beira-Mar

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 16:37
Bote da equipe Salvamar estará de prontidão para atender casos de emergência durante o Carnaval Crédito: Diego Alves/PMV
Neste ano, a avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar)  será palco dos principais blocos do carnaval do Centro de Vitória. Por isso, a segurança será reforça também no mar.  
Equipes do projeto Salvamar, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), estarão a postos durante o desfile de blocos e atrações no carnaval de rua. 
Diariamente, guarda-vidas atuarão nas imediações do Porto de Vitória a bordo de uma lancha e prontos para prestar socorro, em caso de necessidade. Botes da equipe Salvamar também estarão de prontidão para emergências. 
Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, o objetivo é oferecer segurança também no mar, além do reforço de agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar, que atuarão nas vias do Centro durante os dias de folia. 
Com os blocos desfilando todos os dias na avenida Beira-Mar, nós estamos reforçando a segurança dos foliões com o posto de guarda-vidas na região, disse o secretário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados