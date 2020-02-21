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Vias interditadas

Vitória terá mudanças no trânsito no carnaval; veja por onde passar

As interdições no Centro começam na noite desta sexta-feira (21) e vão até a madrugada de quinta-feira (27). Avenida Vitória também estará parcialmente interditada

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 13:40
Regional da Nair é um dos blocos que vai desfilar na Beira-Mar Crédito: Fábio Vicentini
Vitória terá mudanças no trânsito no carnaval - veja por onde passar
Os dias de folia vão começar e os tradicionais bloquinhos de carnaval do Centro de Vitória prometem movimentar a cidade. Por conta da festa, o trânsito na Capital será alterado nos próximos dias. As interdições começam na noite desta sexta-feira (21) e vão até a madrugada de quinta-feira (27).
A Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), palco dos principais blocos, será interditada a partir das 21 horas desta sexta-feira (21). A via será completamente fechada no trecho que vai do primeiro galpão da Codesa até a Rua Marcelino Duarte, onde fica a Praça Pio XII.  A Rua Marcelino Duarte também ficará totalmente interditada. O trânsito nessas vias só será liberado às 5 horas de quinta-feira (27).
No outro trecho da Avenida Beira Mar, que vai da Praça Pio XII até a Praça Getúlio Vargas, a interdição só acontecerá nos horários dos blocos, de 14h até 22 horas. 

INTERDIÇÃO PARCIAL

Outras vias terão interdição parcial, durante o desfile dos blocos, sendo totalmente liberadas no fim da noite.  O trecho entre a Rua Marcelino Duarte (Praça Pio XII) e a Praça Getúlio Vargas ficará interditado no sábado (22), das 5 horas às 22h30. Já domingo (23), segunda-feira (24) e terça-feira (25), o bloqueio será das 8 horas às 22h30.  

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POR ONDE PASSAR

No carnaval deste ano, não haverá nenhuma interdição nas Avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel.  Por isso, essas vias passam a ser a alternativa para quem tiver que circular pelo Centro de Vitória nos próximos dias.
O motorista que precisar seguir no sentido Rodoviária de Vitória vai passar pelas Ruas Alda Maria Lyra Vicentini e Governador Bley. Outra opção é passar pela Avenida Jerônimo Monteiro.
Quem for seguir no sentido Centro-Camburi, deverá  passar pelas Avenidas Governador Bley, Princesa Isabel e Avenida Vitória, acessando a Beira-Mar pela Rua Dom Bosco (ao lado do Salesiano).
"A negociação com os blocos sempre tem um objetivo: trazer segurança para quem brinca o carnaval e para o munícipe que não gosta do carnaval e quer ter a mobilidade que ele sempre teve. Por isso que quando deslocamos o carnaval para Beira-Mar nós desobstruímos a Princesa Isabel e a Jeronimo Monteiro, o que faz com que as pessoas que vivem no Centro e não gostam de pular o carnaval, possam ter mobilidade", argumenta o secretário de Cultura, Francisco Grijó.

AVENIDA VITÓRIA INTERDITADA

Outra via que está interditada durante o carnaval, mas por conta de obras, é a Avenida Vitória. A interdição acontece no trecho entre a Rua Professor Arnaldo Cabral até a entrada da Avenida Marechal Campos. Essa alteração no trânsito começou nesta sexta-feira (21) e vai até as 13 horas de quarta-feira (26). 
Quem estiver transitando do Centro em direção à Praia do Canto, terá que seguir no contra fluxo, pela própria Avenida Vitória.  Já quem estiver no sentido contrário, terá que passar, obrigatoriamente, por um desvio na avenida Marechal Campos e seguir pelas ruas Padre Guilherme Porten e Professor Arnaud Cabral para voltar a pegar a avenida Vitória.

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