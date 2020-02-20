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PM vai usar drones para vigiar festas durante carnaval no ES

Ao todo, serão 18 equipamentos, sendo 9 deles somente para monitorar o fluxo de pessoas e veículos de festas fechadas

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 18:08
Polícia Civil e Militar recebem drones Crédito: Isaac Ribeiro
Drones serão usados pela Polícia Militar para monitor a saída de festas durante o Carnaval no Espírito Santo. Ao todo, serão 18 equipamentos disponibilizados, sendo nove deles somente para monitorar o fluxo de pessoas e veículos de festas fechadas.
Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sartório, o objetivo é usar o equipamento para situações específicas. "As aglomerações na saída de festas, as vias alternativas de acesso e as saídas desses locais serão monitoradas", disse. 
Ao todo, 1.200 militares vão atuar diariamente no policiamento ostensivo e também  no trânsito  durante os dias do Carnaval. São cerca de 500 militares a mais do que o efetivo normal.  "Contaremos com o efetivo da cavalaria, apoio da Companhia de Cães, o Cioc, e também com o Cimesp para reforçar a Operação Carnaval", pontuou o comandante. Além disso, 400 viaturas estarão disponíveis durante os festejos.  

ETILÔMETRO  PASSIVO 

Outro instrumento de fiscalização usado nas blitz  carnavalescas é o etilômetro passivo. O aparelho identifica a presença de álcool dentro do carro, o que deve aumentar o número de veículos fiscalizados.
"Ele acusa a presença de álcool naquele ambiente durante a abordagem, no ar, agilizando o procedimento. Ao ser detectado o álcool no ambiente, o motorista é convidado a fazer o teste do bafômetro ordinário, que é o que comprova a embriaguez", afirmou o coronel.  O bafômetro ordinário é  aquele em que o condutor sopra o equipamento com a boca diretamente no aparelho. 
Ao todo, são 105 etilômetros passivos pertencentes à Polícia Militar e que serão usados de Norte a Sul do Estado.
Delegacia Regional de Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Polícia Civil

DELEGACIA 24H

Os municípios de Piúma e Conceição da Barra, assim como o bairro Jacaraípe, na Serra, que são balneários que recebem muitos turistas e foliões, terão delegacias com funcionamento 24 horas durante os festejos.  O horário é o mesmo das Delegacias Regionais que devem receber reforço policial em São Mateus, Linhares, Alegre, Guarapari e Itapemirim. 
De acordo com o delegado-chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda,  cerca de 350 policiais vão reforçar as equipes. "Os plantões visam atender aos foliões que necessitarem e também para realizar os procedimentos de flagrante ou investigando se houver algum crime, dando tranquilidade a todos", disse.
Praias vão ter reforço para evitar afogamentos durante os dias de folia  Crédito: Ricardo Medeiros - 23-09-2019

CORPO DE BOMBEIROS

Juntamente com os guardas-vidas, o Corpo de Bombeiro vai  ter o reforço dos alunos do curso de formação de soldados e do curso de habilitação de sargentos para serem distribuídos em todo o balneário capixaba.
"São alunos que estão se preparando desde agosto de 2019 e já receberam o treinamento de salvação aquático. São cerca de  150 homens. Durante a semana também realizaremos avaliações de locais de shows e palcos, para que a segurança  no momento de lazer esteja garantida", observou o coronel Cerqueira, do Corpo de Bombeiros Militar.  
A Operação Carnaval  começa na tarde desta sexta-feira (21) e vai até às 8 horas da Quarta-feira de Cinzas (26). 

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