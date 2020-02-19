8 alimentos que combatem o cansaço e ajudam a ter energia no Carnaval

01

Abacate.

Além de ser versátil, podendo ser usado em receitas doces ou salgadas, o abacate também é extremamente energético. Apesar de ser bastante calórico, tem um alto teor de gordura saudável, incluindo ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, que combatem o colesterol ruim, aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro e ajudam o corpo a absorver outros nutrientes. Ele tem mais proteína do que a maioria das frutas. Como o corpo precisa de carboidratos, gorduras e proteínas para uma energia sustentável, é essa combinação de nutrientes que faz do abacate uma bomba energética.

02

Maçãs.

As maçãs são um lanche prático e muito energético. Elas também são ricas em frutose, o açúcar predominante encontrado nas frutas, que é a fonte preferida de energia do corpo. Ainda que comer uma maçã não dê o impulso inicial normalmente fornecido por uma xícara de café, a fruta vai fornecer uma quantidade constante de energia para o cérebro e corpo por mais tempo.

03

Grãos germinados.

Os grãos germinados são grãos integrais, como aveia ou trigo sarraceno, que foram encharcados e deixados germinar. Ao contrário de açúcares simples, grãos integrais são uma forma de carboidrato que o corpo quebra lentamente para converter em energia, fornecendo assim uma fonte constante, em vez de um pico seguido de uma queda que traz o sono e o cansaço. Já o processo de germinação torna mais fácil para o corpo absorver os nutrientes necessários, fazendo com que as vitaminas B, vitamina C e o ácido fólico sejam mais facilmente acessíveis ao organismo, explica a especialista do Freeletics.

04

Macadâmia.

A macadâmia – e a maioria das nozes e sementes – são alguns dos melhores lanches quando o assunto é vencer o cansaço e combater a fome. Com 160 a 200 calorias em um punhadinho, as macadâmias são uma fonte concentrada de energia, contendo todos os macronutrientes principais, tais como proteínas, carboidratos, gorduras boas. Lembre-se que, apesar de serem saudáveis, as nozes também são uma bomba calórica e, portanto, devem ser comidas com moderação.

05

Mirtilos.

Além de deliciosos, os mirtilos são muito energizantes e podem até elevar a função cerebral. As frutinhas são uma ótima fonte de manganês, um elemento químico freqüentemente encontrado em minerais combinados com ferro, que desempenham um papel importante na assistência a determinadas atividades metabólicas no corpo – sendo uma delas a conversão de carboidratos e gorduras em energia.

06

Matcha.

Não é só mais um alimento da moda, também é super energético. Enquanto uma xícara de chá verde extrai apenas alguns dos benefícios nutricionais disponíveis, o matcha é feito à partir de folhas de chá inteiras que foram moídas em um pó verde fino, contendo assim, todos os minerais poderosos, antioxidantes e aminoácidos encontrados dentro da própria folha. Ao comparar com o café, a cafeína no matcha é absorvida bem mais devagar, dando um impulso de energia sustentado e não apenas um pico. É a combinação de cafeína e l-teanina, um aminoácido raro, que resulta em efeitos como o aumento da concentração e da atenção.

07

Macarrão Shirataki.

Massas são uma delícia, mas trazem uma sensação de fadiga logo depois de serem consumidas. Uma alternativa, neste caso é o macarrão Shirataki, feito à partir de glucomanano, uma fibra que vem da raiz da planta de konjac que cresce no Japão. O macarrão tipicamente asiático tem baixo teor de carboidratos, composto por 97% de água, evitando o tradicional sono após almoçar um prato de macarrão.

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Couve.