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Mantenha os documentos em dia para não ter dor de cabeça no feriadão de Carnaval

Além da carteira de motorista, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) precisa estar regularizado

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 14:52
Crédito: Freepik
Está pensando em aproveitar o feriadão do Carnaval e pegar a estrada? Então, antes de tudo, é preciso estar não apenas com o carro em dia, mas também a sua documentação. Afinal, ninguém quer descobrir em uma blitz que os documentos não estão atualizados e ter o carro retido ou até removido, acabando por ali mesmo o merecido passeio ou descanso
Além da carteira de motorista, é claro, outro documento que você precisa ter em mãos é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Aquele verdinho que o motorista precisa renovar todo ano, e o recebe assim que são quitados todas as taxas referentes ao automóvel. E para os carros que usam como combustível o GNV, é preciso renovar anualmente o Certificado de segurança Veicular (CSV).
Caso haja alguma pendência, como a não quitação de alguma taxa, ou a falta de inspeção de uma modificação no veículo, como instalação do GNV, o carro pode ser retido, o dono do veículo ser multado e perder sete pontos na carteira, configurando como infração gravíssima. Caso as pendências não possam ser resolvidas na hora, o carro é removido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).
"Desde o ano passado, é possível também fazer download da CNH eletrônica, que traz a documentação do veículo atualizada. Outra documentação importante é a do semirreboque, que deve ter a mesma placa do veículo. Apenas os reboques menores, como aqueles de bicicleta, não precisam dessa documentação."
Cleber Bongestab - Gerente de Veículos do Detran/ES
Cleber Bongestab, gerente do Detran/ES Crédito: Divulgação/Detran/ES

Licenciamento em 15 minutos

E para quem ainda está com o licenciamento ou outro imposto atrasado e mesmo assim quer viajar, é possível resolver isso com bastante agilidade. Segundo Bongestab, a liberação do CRLV demora apenas 15 minutos depois de quitados todos os débitos.
Se você estiver com pressa, pode ir até a unidade do Detran|ES mais próxima e solicitar o documento após o pagamento. Mas, para isso, é preciso lembrar de não pagar a taxa de postagem. Do contrário, levará pelo menos três dias para que o documento chegue em sua casa, pelos Correios. Até mesmo para quem estiver com o CSV vencido, é possível ter o laudo em um dia, após fazer a vistoria em uma Instituição Técnica Licenciada (ITL), credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e homologada pelo Denatran.
Também é possível obter o CRLV no formato digital direto no celular, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A praticidade de regularizar a documentação é tanta que pode ser feita até mesmo se o veículo for retido durante uma ação de fiscalização. Basta que o motorista quite os débitos e aguarde os 15 minutos de comunicação do banco com o órgão até que o CRLV esteja liberado.
"Ou seja, não há desculpa para que se ande com o veículo irregular durante o Carnaval. O que não pode é que o veículo siga com alguma irregularidade. O deslocamento seguro é aquele em que o motorista, ao ser parado, não tenha qualquer contratempo, seja com sua documentação, seu estado de saúde ou a conservação do veículo,"
aconselha o gerente de Fiscalização do Detran/ES Wylis Lyra. -  
Portanto, antes de sair de casa com o carro, faça o checklist: documentação, saúde do condutor, segurança do veículo e o planejamento da viagem, para evitar pressa na estrada ou atrasos. Afinal, chegar bem e com segurança no seu destino irá garantir um feriadão muito mais tranquilo e com apenas boas recordações da viagem.

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