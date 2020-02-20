De cobrança a mais a troca de cartão: veja 7 golpes comuns no carnaval

Carnaval na Avenida Beira-mar, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

cartão de crédito ou débito, ou ainda um aplicativo no celular. Mas é importante prestar muita atenção para que a conta não saia mais cara ou que o seu cartão não seja roubado. Algumas quadrilhas aproveitam -se da multidão para aplicar golpes. Em meio à festa do carnaval de rua , o folião fica com sede e fome. Na hora de pagar pelo consumo, muita gente opta por usar o, ou ainda um. Mas é importante prestar muita atenção para que a conta não saia mais cara ou que o seu cartão não seja roubado. Algumas quadrilhas aproveitam -se da multidão para aplicar golpes.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), como o momento é de festa, a distração dos consumidores vira um prato cheio no momento dos pagamentos para aplicar golpes como o da captura de senha seguida da troca de cartão - o mais comum no carnaval.

Nessa situação, o criminoso se passa por um vendedor ambulante e entrega a maquininha para o cliente digitar a senha. Então, ele presta atenção nos números que estão sendo digitados ou, então usa algum truque para desviar a atenção do comprador e faz com que a vítima coloque a senha no campo destinado ao valor da compra. Isso permite ao bandido descobrir o código secreto.

Ainda aproveitando a falta de atenção do cliente, o criminoso consegue trocar o cartão e devolver outro parecido. Na maioria das vezes, isso só é percebido muito tempo depois, quando a pessoa tentar usar o cartão novamente.

"Fique sempre atento ao seu cartão e confira a devolução. Veja se os números da sua senha estão aparecendo na tela quando você a digita: isso não pode acontecer. Lembre-se que o campo de senha mostra apenas asteriscos" Adriano Volpini - Diretor da comissão de Prevenção a Fraudes da Febraban

O diretor da comissão de Prevenção a Fraudes da Febraban, Adriano Volpini, alerta ainda a importância de comunicar ao banco o roubo, furto ou perda do cartão. O mesmo vale para o caso de furto, roubo ou perda do celular. Caso o ladrão consiga desbloquear o aparelho telefônico, ele pode ter acesso à conta da vítima pelo aplicativo do banco ou de compras, por exemplo.