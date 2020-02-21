Chuva forte com raios provoca queda de energia em Vitória

Terceira Ponte ficou sem luz na noite de terça-feira (24) Crédito: Mayara Mello/TV Gazeta

Por conta do forte temporal que atinge alguns municípios da Grande Vitória na noite desta sexta-feira (21), ruas dos bairros Jardim da Penha, Bairro República e Jardim Camburi, na Capital, ficaram sem energia.

De acordo com a EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, a queda é por conta de descargas atmosféricas que acompanham a forte chuva.