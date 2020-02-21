Chuva forte com raios provoca queda de energia em Vitória

Por conta do forte temporal que atinge alguns municípios da Grande Vitória na noite desta sexta-feira (21), ruas dos bairros Jardim da Penha, Bairro República e Jardim Camburi, na Capital, ficaram sem energia.
De acordo com a EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, a queda é por conta de descargas atmosféricas que acompanham a forte chuva.
A EDP afirmou, por volta das 20h30, que a concessionária já faz manobras no próprio centro de operação para que o abastecimento de energia volte ao normal. Equipes também já estão nas ruas para sanar o problema.