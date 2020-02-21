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Falta de energia

Chuva forte com raios provoca queda de energia em Vitória

A EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica,  confirmou que ruas de Jardim da Penha e de Jardim Camburi ficaram sem energia elétrica

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 20:51
Terceira Ponte ficou sem luz na noite de terça-feira (24) Crédito: Mayara Mello/TV Gazeta
Por conta do forte temporal que atinge alguns municípios da Grande Vitória na noite desta sexta-feira (21), ruas dos bairros Jardim da Penha, Bairro República e Jardim Camburi, na Capital, ficaram sem energia.
De acordo com a EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, a queda é por conta de descargas atmosféricas que acompanham a forte chuva.
A EDP afirmou, por volta das 20h30, que a concessionária já faz manobras no próprio centro de operação para que o abastecimento de energia volte ao normal. Equipes também já estão nas ruas para sanar o problema.

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