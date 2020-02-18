Pode chover forte durante o carnaval no ES Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Frente fria chega ao ES com chuva forte e queda de temperatura no Carnaval

Uma frente fria que chega ao Sudeste pode trazer chuva forte para todas as regiões do Espírito Santo no Carnaval. A previsão é do Climatempo , que indica ainda que Vitória pode registrar uma queda de até 10° na temperatura máxima.

A chuva já pode voltar na próxima sexta-feira (21), principalmente à tarde e à noite na divisa com o Rio de Janeiro.

No sábado (22) e no domingo (23), essa chuva ganha intensidade por causa da frente fria e pode chover forte à tarde e à noite em todas as regiões do Estado. A segunda-feira (24) deve ser um dia de trégua nesse tempo instável na Grande Vitória, mas ainda há chance de ter chuva moderada a partir da tarde. O Norte do Estado ainda terá predomínio de céu nublado e chuva.

Nos últimos dias de folia e de folga para muita gente, na terça-feira (25) de Carnaval e a quarta-feira de Cinzas (26), o Espírito santo terá períodos com sol e pancadas de chuva a partir da tarde. Pode chover forte na tarde e noite do dia 26.