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Previsão

Frente fria chega ao ES com chuva forte e queda de temperatura no Carnaval

Todas as regiões do Estado podem ter chuva forte, de acordo com previsão do Instituto Climatempo. Temperatura máxima em Vitória pode cair até 10°

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 07:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 07:10
Pode chover forte durante o carnaval no ES Crédito: Ricardo Medeiros
Frente fria chega ao ES com chuva forte e queda de temperatura no Carnaval
Uma frente fria que chega ao Sudeste pode trazer chuva forte para todas as regiões do Espírito Santo no Carnaval. A previsão é do Climatempo, que indica ainda que Vitória pode registrar uma queda de até 10° na temperatura máxima.
A chuva já pode voltar na próxima sexta-feira (21), principalmente à tarde e à noite na divisa com o Rio de Janeiro.
No sábado (22) e no domingo (23), essa chuva ganha intensidade por causa da frente fria e pode chover forte à tarde e à noite em todas as regiões do Estado. A segunda-feira (24) deve ser um dia de trégua nesse tempo instável na Grande Vitória, mas ainda há chance de ter chuva moderada a partir da tarde. O Norte do Estado ainda terá predomínio de céu nublado e chuva.
Nos últimos dias de folia e de folga para muita gente, na terça-feira (25) de Carnaval e a quarta-feira de Cinzas (26), o Espírito santo terá períodos com sol e pancadas de chuva a partir da tarde. Pode chover forte na tarde e noite do dia 26.
A temperatura máxima também pode cair. Enquanto a máxima prevista para sexta-feira (21) em Vitória é de 35°, na segunda-feira (24), é de 25°.

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