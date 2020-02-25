Motociclista morre após acidente em São José do Calçado

Um motociclista, de 43 anos, morreu na noite desta segunda-feira (24), em São José do Calçado, na região do Caparaó Capixaba, após se envolver em um acidente com um veículo de passeio, na avenida Maria das Dores Pimentel. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motociclista chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde do município.
O outro motorista, de 69 anos, que estava no carro de passeio, não ficou ferido. Segundo a polícia, ele não possui habilitação, fez o teste de ingestão de álcool, que deu negativo.
A dinâmica do acidente não foi divulgada e a avenida chegou a ficar interditada durante o socorro das vítimas, mas foi liberada assim que os veículos foram removidos.