Motociclista morre após acidente em São José do Calçado

Um motociclista, de 43 anos, morreu na noite desta segunda-feira (24), em São José do Calçado, na região do Caparaó Capixaba, após se envolver em um acidente com um veículo de passeio, na avenida Maria das Dores Pimentel. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motociclista chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde do município.