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Motociclista morre após acidente em São José do Calçado

O outro motorista, de 69 anos, que estava no carro não ficou ferido

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 11:12
Motociclista morre após acidente em São José do Calçado Crédito: Polícia Militar de Alegre
Um motociclista, de 43 anos, morreu na noite desta segunda-feira (24), em São José do Calçado, na região do Caparaó Capixaba, após se envolver em um acidente com um veículo de passeio, na avenida Maria das Dores Pimentel. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência,  o motociclista  chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde do município.
Motociclista morre após acidente em São José do Calçado Crédito: Polícia Militar de Alegre
O outro motorista, de 69 anos, que estava no carro de passeio, não ficou ferido. Segundo a polícia, ele não possui habilitação, fez o teste de ingestão de álcool, que deu negativo. 
A dinâmica do acidente não foi divulgada e a avenida chegou a ficar interditada durante o socorro das vítimas, mas foi liberada assim que os veículos foram removidos.

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