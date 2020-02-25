Trabalhadores morrem eletrocutados na reconstrução de ponte em Iconha

Há quase 40 dias da enchente que devastou Iconha , Sul do Estado, o município vive outro momento triste nesta terça-feira (25) de Carnaval. Dois trabalhadores que estavam atuando na obra de reconstrução de uma das pontes atingidas pelo desastre, morreram após encostar uma barra de ferro de cerca de 10 metros, com o formato de um cano, na rede elétrica de alta-tensão.

Ponte em Iconha onde dois trabalhadores morreram eletrocutado durante a obra Crédito: TV Gazeta Sul

Segundo as primeiras informações, passadas por populares que estavam próximo ao local, na hora em que os trabalhadores, de 23 e 25 anos, foram manusear um tipo de cano, que é de ferro, o material encostou em um fio. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local e confirmaram as mortes.

As vítimas não são moradores de Iconha e trabalhavam para uma empresa de Montes Claros, em Minas Gerais, contratada pelo governo estadual, para atuar na reconstrução da ponte, que fica no Centro de Iconha. Eles estavam na trabalhando na etapa de sondagem do solo. Seus nomes não foram divulgados porque suas famílias ainda não foram informadas sobre a morte.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, retirou os corpos e irá fazer os exames para confirmar a morte por choque elétrico.

Dois homens morrem durante obra para reconstruir ponte de Iconha Crédito: TV Gazeta Sul

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