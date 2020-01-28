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Estragos e prejuízos

Chuva no ES: mais de 300 pontes vão precisar ser reconstruídas

De acordo com o governador Renato Casagrande, serão necessárias ainda a construção de 600 a 800 casas no Sul do Estado

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 18:26
Comunidade Morro do Sal, zona rural de Vargem Alta, foi atingida pela chuva Crédito: Fernando Madeira
Mais de 300 pontes vão precisar ser reconstruídas no Sul do Espírito Santo após as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. A informação é do governador do Estado, Renato Casagrande.  
Somente em Alfredo Chaves, umas das cidades mais atingidas pelas chuvas,  17 pontes foram destruídas ou danificadas, mas o número pode ser ainda maior, segundo o  prefeito Fernando Lafayette (PSB). 
"É daí para lá. Até onde já conseguimos chegar, identificamos 17 pontes quebradas na cidade. Ainda há duas ou três localidades que não conseguimos atingir, então pode ser que as pontes desses locais também estejam danificadas, porém, não me recordo quais são", explicou o prefeito, em entrevista no último dia 22 de janeiro. 
De acordo com Casagrande, serão necessárias a construção de 600 a 800 casas na região.  A reconstrução de casas, pontes, infraestrutura urbana e rodovias destruídas por causa das chuvas no Espírito Santo deve custar em torno de R$ 500 milhões.
Além de alagamentos, deslizamentos de terra, pontes e estradas destruídas, há registro de nove mortes. Dados da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, divulgados em relatório no início da manhã desta terça-feira (28), apontam que 10.573 estão desalojadas e 1.898 estão desabrigadas em 27 cidades, de Norte a Sul do Estado.

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