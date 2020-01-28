Chuva destrói única academia de judô em Castelo e alunos pedem ajuda

A cidade de Castelo foi uma das mais atingidas nos últimos dias e os estragos na cidade são incalculáveis. No último boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, 260 pessoas encontram-se desabrigadas, situação em que é necessário sair de casa sem ter para onde ir.
Um dos afetados da cidade é o professor de judô Sérgio Gimenes. A água não apenas entrou na academia de artes marciais, a única de Castelo, como destruiu completamente tudo o que havia no local. Ventiladores e portas foram danificados, o tatame foi levado em meio à correnteza que tomou a rua em frente ao local. Parte da parede foi abaixo, entre outros prejuízos.
A academia Fight Planet é única do município e atende dezenas de praticantes da arte marcial, incluindo crianças e adolescentes. A destruição do local mobilizou muitos praticantes do judô na região e também nas redes sociais. Através de uma "vaquinha virtual" alunos, amigos e conhecidos tentam arrecadar uma quantia mínima para reerguer o espaço. A meta é somar ao menos R$ 7,5 mil e até às 15h desta terça-feira (28) a soma era de R$ 560,00.