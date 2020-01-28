Chuva destrói única academia de judô em Castelo e alunos pedem ajuda

Um dos afetados da cidade é o professor de judô Sérgio Gimenes. A água não apenas entrou na academia de artes marciais, a única de Castelo, como destruiu completamente tudo o que havia no local. Ventiladores e portas foram danificados, o tatame foi levado em meio à correnteza que tomou a rua em frente ao local. Parte da parede foi abaixo, entre outros prejuízos.