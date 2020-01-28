Ruas de bairro em Castelo são tomadas por entulhos após chuva

Sofás, eletrodomésticos, guarda-roupas, armários, roupas e até galhos de árvores. Em Castelo, no Sul do Espírito Santo, algumas ruas estão completamente tomadas por entulhos.
Uma delas é a Rua Soares, no bairro Independência, que também pode ser chamada de Rua do Entulho. Todos esses itens são encontrados ao longo da via que abriga diversas casas que foram inundadas durante a chuva do último fim de semana.
Os moradores explicaram que, além do material carregado pela enxurrada, muitas pessoas também retiraram das casas e quintais os aparelhos, móveis e roupas que foram destruídas pela enchente. O imóvel de Márcio Destefani foi um dos atingidos.
Estamos tentando reconstruir o que a chuva levou e limpar a sujeira que o rio trouxe. Nosso imóvel tem uma garagem subterrânea com um bueiro e foi absorvendo todo o entulho. Esse sofá aqui na frente de casa veio parar aqui por causa da chuva, explicou.
O comerciante Wagner Rodrigues teve a casa e o comércio dele invadidos pela água e lama carregada pela chuva. Na hora da chuva, a principal preocupação dele era transportar a família para um local seguro. Além da mãe, ele salvou a mulher, e três filhas, uma dele de 7 meses de vida.
Em 40 minutos de chuva, alagou tudo. Só deu tempo de tirar minha família. Fomos para a casa de vizinhos. Perdemos móveis, documentos, eletrônicos e eletrodomésticos. A única coisa que vamos aproveitar são as panelas, explicou.
Roberto Marino Secchin disse que a água atingiu cerca de 2,20 metros de altura na casa dela. Já vivi outras enchentes. Mas, sem dúvida, essa de 2020 foi a pior de todas em minha vida, destacou.