Ruas de bairro em Castelo são tomadas por entulhos após chuva

Estragos causados pela chuva que atingiu o município de Castelo no último sábado (25) Crédito: Fernando Madeira

Sofás, eletrodomésticos, guarda-roupas, armários, roupas e até galhos de árvores. Em Castelo, no Sul do Espírito Santo, algumas ruas estão completamente tomadas por entulhos.

Uma delas é a Rua Soares, no bairro Independência, que também pode ser chamada de Rua do Entulho. Todos esses itens são encontrados ao longo da via que abriga diversas casas que foram inundadas durante a chuva do último fim de semana

Os moradores explicaram que, além do material carregado pela enxurrada, muitas pessoas também retiraram das casas e quintais os aparelhos, móveis e roupas que foram destruídas pela enchente. O imóvel de Márcio Destefani foi um dos atingidos.

Estamos tentando reconstruir o que a chuva levou e limpar a sujeira que o rio trouxe. Nosso imóvel tem uma garagem subterrânea com um bueiro e foi absorvendo todo o entulho. Esse sofá aqui na frente de casa veio parar aqui por causa da chuva, explicou.

Moradora do bairro Garagem retira lama de casa, em Castelo Crédito: Fernando Madeira

O comerciante Wagner Rodrigues teve a casa e o comércio dele invadidos pela água e lama carregada pela chuva. Na hora da chuva, a principal preocupação dele era transportar a família para um local seguro. Além da mãe, ele salvou a mulher, e três filhas, uma dele de 7 meses de vida.

Em 40 minutos de chuva, alagou tudo. Só deu tempo de tirar minha família. Fomos para a casa de vizinhos. Perdemos móveis, documentos, eletrônicos e eletrodomésticos. A única coisa que vamos aproveitar são as panelas, explicou.