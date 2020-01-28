Chuvas no ES: enchente mata 24 canários-belgas dentro de casa em Castelo

A enchente que atingiu o município de Castelo, Região Sul do Espírito Santo, matou 24 pássaros afogados nem uma casa da Rua Soares, no bairro Independência. Os canários-belgas de José Lino Avelar, de 55 anos, morreram depois que a água invadiu o primeiro andar e o segundo andar do imóvel.
O morador contou que as aves estavam em gaiolas penduradas na parede, no primeiro pavimento. Ele estava fora de casa quando começou a chover na noite da última sexta-feira (24). José Lino e a família perderam eletrodomésticos, móveis e roupas de cama. Durante o temporal, eles ainda tentaram salvar roupas e aparelhos domésticos.
A água subiu muito rápido e cobriu as gaiolas que estavam nas paredes. Não deu nem tempo de tirar as coisas do primeiro andar. A máquina de lavar foi parar no portão. Perdemos camas, colchões, tudo foi embora com a chuva. Na hora do temporal, a Defesa Civil orientou que a gente não voltasse para casa, relembrou José Lino.