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Estavam em gaiolas

Chuvas no ES: enchente mata 24 canários-belgas dentro de casa em Castelo

Os pássaros estavam em gaiolas em uma casa na Rua Soares, no bairro Independência. Morador também perdeu móveis, roupas e eletrodomésticos

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 21:01
Os pássaros de José Lino Avelar morrem afogados em Castelo Crédito: Fernando Madeira
A enchente que atingiu o município de Castelo, Região Sul do Espírito Santo, matou 24 pássaros afogados nem uma casa da Rua Soares, no bairro Independência. Os canários-belgas de José Lino Avelar, de 55 anos, morreram depois que a água invadiu o primeiro andar e o segundo andar do imóvel.

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O morador contou que as aves estavam em gaiolas penduradas na parede, no primeiro pavimento. Ele estava fora de casa quando começou a chover na noite da última sexta-feira (24). José Lino e a família perderam eletrodomésticos, móveis e roupas de cama. Durante o temporal, eles ainda tentaram salvar roupas e aparelhos domésticos.
A água subiu muito rápido e cobriu as gaiolas que estavam nas paredes. Não deu nem tempo de tirar as coisas do primeiro andar. A máquina de lavar foi parar no portão. Perdemos camas, colchões, tudo foi embora com a chuva. Na hora do temporal, a Defesa Civil orientou que a gente não voltasse para casa, relembrou José Lino.

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