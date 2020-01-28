Chuvas no ES: enchente mata 24 canários-belgas dentro de casa em Castelo

A água subiu muito rápido e cobriu as gaiolas que estavam nas paredes. Não deu nem tempo de tirar as coisas do primeiro andar. A máquina de lavar foi parar no portão. Perdemos camas, colchões, tudo foi embora com a chuva. Na hora do temporal, a Defesa Civil orientou que a gente não voltasse para casa, relembrou José Lino.