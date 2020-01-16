Dois trabalhadores morrem eletrocutados em obra no Sul do ES

Dois trabalhadores morreram eletrocutados enquanto trabalhavam em uma obra Crédito: Redes Sociais

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Dois trabalhadores da construção civil morreram na manhã desta quinta-feira (16), em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo , após levarem um choque de alta-tensão por volta das 7h30. Um terceiro homem, que estava com eles na obra, também foi atingido e está hospitalizado.

Salvador Gomes, que é tio de uma das vítimas, relata que o sobrinho é construtor e estava trabalhando em uma obra própria com os outros dois ajudantes quando aconteceu o acidente. Eles estavam manobrando a viga e não sabemos se chegaram a encostar o vergalhão na rede de alta-tensão ou se apenas se aproximaram muito e já puxou a energia, conta.

Os três trabalhadores chegaram a ser socorridos, mas dois deles não resistiram. No momento do acidente, eles estavam na terceira laje do prédio em construção, que fica no bairro São Domingos, próximo ao centro da cidade.

Por nota, a Polícia Militar informa "que foi acionada para ir até um hospital em São José do Calçado, pois segundo populares três homens haviam sido socorridas devido a um acidente com choque elétrico. No hospital, recebeu a informação de que as três vítimas estavam trabalhando quando receberam uma descarga elétrica".