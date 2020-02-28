Homem é morto ao abrir porteira de propriedade em São Mateus

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus Crédito: Arquivo

Um homem identificado como Róbson da Rocha Santos, de 34 anos, foi assassinado com um tiro no pescoço quando retornava do trabalho na tarde desta quinta-feira (27). A vítima estava de carona com um amigo em uma motocicleta quando o crime aconteceu.

De acordo com a Polícia Militar, o homicídio aconteceu por volta das 18h, na Zona Rural de São Mateus , Região Norte do Espírito Santo. Os militares isolaram o local e acionaram a perícia da Polícia Civil, que confirmou que a vítima foi atingida por apenas um disparo de arma de fogo na região do pescoço. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Como o amigo da vítima não estava no local do crime, os policiais foram até a residência dele em busca de mais informações sobre o fato. Ao ser questionado, o homem relatou que há cerca de duas semanas a vítima estava pegando carona com ele para ir e voltar do trabalho e que no dia do homicídio os dois fizeram o mesmo caminho.

Segundo o homem, ao chegar na propriedade eles foram surpreendidos com uma porteira fechada, quando Róbson desceu da moto para abrir a porteira e ele avançou cerca de 2 metros. Nesse momento, o homem ouviu o barulho de um disparo e, quando olhou para trás, o amigo estava com a mão no pescoço sangrando. Ao ver a cena ele disse que ficou assustado e começou a correr. O homem ainda foi questionado se viu alguém atirando, ou algo suspeito no local, mas disse que não.

INVESTIGAÇÃO

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas.

Informações podem ser repassadas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.