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Violência

Comerciante capixaba é morto a tiros no litoral da Bahia

Everson Passos, de 38 anos, foi assassinado em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia. Polícia investiga motivação de crime

Publicado em 01 de Março de 2020 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 20:03
Capixaba , Everson Passos, é morto a tiros no litoral da Bahia Crédito: Redes Sociais
O comerciante capixaba Everson Alves de Carvalho Passos, de 38 anos, foi assassinado a tiros no final manhã deste domingo (1), em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia. A vítima morava no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o comerciante foi atingido por vários disparos de arma de fogo quando estava do lado de fora do veículo dele, em um posto de combustíveis na BR 367. A vítima morreu no local.
O corpo de Everson foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro. A polícia informou que nenhum suspeito foi identificado e o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento e Proteção ao Turista (DELTUR). 
A reportagem de A Gazeta tentou falar com o delegado responsável pelo caso,  mas ele não atendeu as ligações. 

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