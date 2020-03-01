Adolescente de 16 anos é morto a tiros em Aribiri

Rayan Souza de Costa morreu assassinado no Aribiri Crédito: Reprodução

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros no bairro Aribiri, em Vila Velha, na noite deste sábado (29), por volta das 19h. Ele foi atingido com cinco perfurações, segundo a Polícia Militar.

Testemunhas contaram que Rayan Souza de Costa e um amigo estavam de bicicleta passando pela Rua Saldanha da Gama quando os três desconhecidos chegaram num veículo, um Peugeot Prata, na direção contrária e dispararam contra o rapaz.

Após os disparos, os três criminosos fugiram e abandonaram o carro na Rua Jacarandá e saíram correndo carregando uma metralhadora.

Segundo moradores da região, no momento que o carro foi abandonado cerca de 10 crianças estavam no local brincando. Todos se assustaram e saíram correndo. O crime aconteceu a 200 metros de onde morava a menina Alice, assassinada dentro de casa.

Rua onde jovem foi morto em Aribiri, Vila Velha Crédito: Raquel Lopes

Uma moradora do bairro, que preferiu não se identificar, informou que escutou uma gritaria no momento que o carro foi abandonado na rua. Muita gente gritou porque as crianças estavam todas na rua brincando. É o horário que saímos com as crianças de 3 a 8 anos. Somos acostumados a deixar os meninos na rua, mas estamos correndo risco", diz.

NOTÍCIA POR TELEFONE

A mãe de Rayan, de 47 anos, que preferiu não se identificar, relatou que o filho saiu de casa às 14 horas no sábado para encontrar um amigo. A notícia da morte, horas depois, ela recebeu de um conhecido quando estava voltando do supermercado.

Mãe de jovem que morreu Crédito: Raquel Lopes

A mulher disse que o filho era usuário de maconha e que teve envolvimento com o tráfico no passado. Mas relatou que o filho, que era aluno do nono ano do ensino fundamental, começaria um estágio na próxima quarta-feira (4) na Prefeitura de Vila Velha. Ele tinha um irmão mais velho por parte de pai que é policial militar.

A Polícia Civil ainda não identificou os suspeitos, mas disse que irá investigar o caso.

INSEGURANÇA

Uma moradora do bairro, que preferiu não se identificar, informou que a comunidade convive com a insegurança, com mortes, roubos e furtos na região. Não nos sentimos seguros mais, estamos amedrontados no bairro, relata.

Outro morador, que também não quis se identificar, disse que a situação tem piorado desde a morte de Alice. Nosso bairro está muito perigoso, nem na rua podemos ficar mais, declara.

A Polícia Militar, por meio de nota, informou que desde o mês passado foi iniciada uma operação de reforço policial com saturação em toda a região da 5ª Companhia do 4º Batalhão. O reforço, que acontece por tempo indeterminado, vem sendo feito por militares em escalas extras, e pela Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). A PM ressalta que conta sempre com a contribuição da população, por isso, denúncias sobre indivíduos que estejam agindo no local podem ser feitas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.

A auxiliar de cozinha de 47 anos, que preferiu não se identificar, é mãe de Rayan Souza da Costa. Ela relatou que o filho era usuário de maconha, mas já não estava mais envolvido com o tráfico. O jovem começaria um estágio na quarta-feira (4) na Prefeitura de Vila Velha e era aluno do nono ano do ensino fundamental.