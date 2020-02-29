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Perto do terminal

Vendedor de automóveis é assassinado a tiros em festa na Serra

Segundo informações de familiares,  Luiz Fernando de Souza Silva, de 22 anos, foi morto na madrugada deste sábado (29) ao tentar defender um amigo em uma discussão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 12:21

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 12:21

Luiz Fernando de Souza Silva havia se mudado de Afonso Cláudio para a Serra em busca de emprego Crédito: Arquivo pessoal
O vendedor de carros Luiz Fernando de Souza Silva, de 22 anos, foi assassinado a tiros por volta das 4h deste sábado (29), na região próxima ao Terminal de Carapina, na Serra, na Grande Vitória. O jovem foi morto com disparos na cabeça e também no pescoço.
O rapaz, que trabalhava em uma concessionária de veículos na mesma cidade, estava em uma festa quando ocorreu uma briga. Ao tentar defender um amigo, Luiz Fernando acabou sendo alvejado, como contou uma prima da vítima.

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"Ainda não sabemos muito bem o que aconteceu, apenas que ele se envolveu em uma confusão para defender um amigo dele. Nos contaram que o Luiz teria apontado o dedo na cara do outro homem que brigava com o amigo dele. Ele não teria gostado do gesto, sacou a arma e disparou no meu primo", contou a familiar.

DO INTERIOR

O vendedor de carro morava há pouco tempo na Serra. Natural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Estado, ele se mudou para a Grande Vitória em busca de oportunidade de trabalho e acabou conseguindo um emprego em uma revendedora de veículos. A prima dele contou que o rapaz era tranquilo e não sabia de desavenças dele com ninguém.

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"Meu primo era um rapaz muito bom e calmo. Nunca vimos ele brigar com alguém, muito menos sabíamos de problema com alguma pessoa. Por isso que, quando nos avisaram que ele havia sido assassinado, fomos surpreendidos", salientou a prima do vendedor de carros.
Por fim, a família acredita que as más companhias com quem Luiz Fernando se relacionava podem ter contribuído para a morte precoce do jovem. "Ele estava andando com umas pessoas meio estranhas. Pode ser que tenha influência, mas não sabemos mesmo o que pode ter acontecido", finalizou.

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O corpo de Luiz Fernando foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde os familiares fizeram o reconhecimento da vítima. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. A polícia ainda não tem informações sobre o autor do crime.

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