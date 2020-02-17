Jovem é baleado ao reagir a assalto em Cariacica

Um jovem de 17 anos foi baleado após reagir a um assalto no bairro São Conrado, em Cariacica. O crime ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira (17), próximo ao campo do Democrata. O jovem foi abordado por criminosos, pelo menos um deles armado, mas achou que a arma era de brinquedo e, por isso, reagiu.
Ele levou um tiro nas costas e foi socorrido para um hospital da cidade. Os bandidos fugiram com os pertences da vítima. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).