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Tiro nas costas

Jovem é baleado ao reagir a assalto em Cariacica

O rapaz foi abordado por criminosos, pelo menos um deles armado, mas achou que a arma era de brinquedo e, por isso, reagiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 08:06

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 08:06

Caso é investigado pelo DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 17 anos foi baleado após reagir a um assalto no bairro São Conrado, em Cariacica. O crime ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira (17), próximo ao campo do Democrata. O jovem foi abordado por criminosos, pelo menos um deles armado, mas achou que a arma era de brinquedo e, por isso, reagiu.
Ele levou um tiro nas costas e foi socorrido para um hospital da cidade. Os bandidos fugiram com os pertences da vítima. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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