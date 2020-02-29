Jovem é morto a tiros enquanto andava de bicicleta em Viana

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (28), em Viana. Alexsander Silva acabou atingido por vários disparos quando passava de bicicleta pelo bairro Universal, por volta das 21 horas. A vítima foi alvejada por três disparos.
Acionada, a Polícia Civil foi ao local do crime. O rapaz ainda foi socorrido e encaminhado para um posto de saúde da região, porém não resistiu aos ferimentos.
O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal de Vitória, no bairro Santa Luíza, em Vitória. A investigação ficará por conta da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. A autoria do crime ainda é desconhecida.