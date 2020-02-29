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Perto do meio-dia

Jovem é assassinado a tiros no meio da rua, na Serra

Crime aconteceu por volta das 11h30 no bairro Jardim Bela Vista. Matheus Aurélio da Silva, de 18 anos, chegou a ser socorrido, porém não resistiu aos ferimentos

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 20:49
DHPP na Serra vai investigar o caso Crédito: A Gazeta
Um crime praticamente ao meio-dia deste sábado (29) chocou os moradores do bairro Jardim Bela Vista, na Serra. Matheus Aurélio da Silva, de 18 anos, foi morto com vários disparos no meio da rua.
O jovem chegou a ser coberto com um lençol até a chegada do Samu, que o resgatou e encaminhou para um hospital da região.

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Bastante ferido, contudo, o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.
Segundo a Polícia Civil, até o momento, não se sabe a autoria e a motivação do crime. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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