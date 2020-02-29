Jovem é assassinado a tiros no meio da rua, na Serra

DHPP na Serra vai investigar o caso Crédito: A Gazeta

Um crime praticamente ao meio-dia deste sábado (29) chocou os moradores do bairro Jardim Bela Vista, na Serra . Matheus Aurélio da Silva, de 18 anos, foi morto com vários disparos no meio da rua.

O jovem chegou a ser coberto com um lençol até a chegada do Samu, que o resgatou e encaminhou para um hospital da região.

Bastante ferido, contudo, o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.