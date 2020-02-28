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Furto no Tancredão

Andaraí tem esculturas furtadas e quase R$ 20 mil de prejuízo em Vitória

Na última quinta-feira (27), Thiago Bandeira, presidente da escola de samba Andaraí, que subiu para o Grupo Especial, notou que cerca de 12 esculturas foram furtadas do Tancredão, em Vitória

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 20:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 20:48
Verde e rosa capixaba, Andaraí exaltou a cachaça em samba-enredo Crédito: Ricardo Medeiros
Com o fim dos desfiles no Carnaval de Vitória, cada escola tem um prazo de 15 dias para retirar os carros alegóricos e estruturas que ficam em um espaço no Tancredão, na Capital. O local é destinado para as escolas levarem os carros alegóricos depois dos desfiles para, então, encaminharem aos barracões das agremiações. Na última quinta-feira (27), Thiago Bandeira, presidente da escola de samba Andaraí, que subiu para o Grupo Especial, notou que cerca de 12 esculturas foram furtadas do local.
Em entrevista por telefone à reportagem de A Gazeta, Thiago contou que as esculturas não eram fáceis de serem retiradas dos carros, e que algumas delas tinham até reforço de solda de ferragem, por conta da possibilidade de quebrar na avenida. "Quem foi lá, foi com máquina de solda, caminhão, lixadeira. Duas pessoas não fazem sozinhas, é uma situação, um trabalho que parece que foi premeditado", detalhou.

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Desde quando deixaram os carros alegóricos no Tancredão, algumas estruturas já estavam danificadas. "Da última sexta-feira (21) para cá, elas desapareceram. Ontem fui lá para começar a limpar e percebi. Tivemos de R$ 15 a R$ 20 mil de prejuízo", explicou Thiago. Ele chegou nesse valor levando em conta todo o trabalho dos escultores, pintores, que fazem todo o trabalho manual.
"Quando o carnaval acaba, o que a gente não usa no próximo, usa como moeda de troca. A dificuldade de executar um bom desfile no Carnaval de Vitória é grande por parte do recurso. E, por isso, a gente troca. Um periquito vira uma borboleta, uma dançarina vira uma garçonete, depende do artista. Se a gente não reaproveitar, usa como moeda de troca"
Thiago Bandeira - Presidente da Andaraí
Thiago diz que registrou um boletim de ocorrência junto à polícia. Questionado se tem alguma suspeita de quem possa ter furtado a escola, o presidente da Andaraí diz que pode ter sido alguém do carnaval. "Pessoas do carnaval fizeram isso. Não é coisa de 'nóia', eles não conseguiriam. Tem que ter caminhão, lixadeira, um material específico para furtar este tipo de escultura", completou.

O PROBLEMA É RECORRENTE

Perguntado se é a primeira vez que a escola é roubada, Thiago diz que o problema é recorrente e que acontece todo ano.
"A gente tem que se unir e acabar com essa situação. Que esse tipo de ação seja repreendido"
Thiago Bandeira - Presidente da Andaraí
"A gente tava ciente que isso poderia acontecer. Mas do jeito que estavam posicionados outros carros de outras escolas no local, não conseguiríamos tirar os da Andaraí. São muitos carros alegóricos que estavam bloqueando a saída. Somos de Maruípe. Como a gente ia trazer pra cá se o trânsito estava bloqueado por conta dos blocos de rua?", indagou.

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