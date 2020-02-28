Aprenda a cuidar da pele depois da temporada de carnaval

Limpeza e hidratação são primordiais após o desgaste da folia. Crédito: Freepik

Maquiagens de carnaval são incríveis, muito brilho e cor, mas depois de dias sendo maquiada, a pele precisa de uma atenção especial. Na coluna desta semana, a dica é pra cuidar da pele e recuperar a saúde dela depois da folia.

Para limpar e hidratar a pele do rosto, a dica de Aline Bretas é usar uma argila da sua preferência misturada com água, um hidrolato também da sua preferência e óleo vegetal que pode ser de rosa mosqueta ou semente de uva. Deixe agir por 10 minutos.

Em seguida, é só lavar com água e depois passar um hidratante em gel. Caso a pele fique muito seca mesmo após a hidratação, o recomendado é usar um óleo e dormir com ele na pele.