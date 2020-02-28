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Pós-folia

Aprenda a cuidar da pele depois da temporada de carnaval

Após vários dias de maquiagens muito elaboradas, cuidar da pele é essencial

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 16:51

Públicado em 

28 fev 2020 às 16:51
Aline Bretas

Colunista

Aline Bretas

Limpeza e hidratação são primordiais após o desgaste da folia. Crédito: Freepik
Maquiagens de carnaval são incríveis, muito brilho e cor, mas depois de dias sendo maquiada, a pele precisa de uma atenção especial. Na coluna desta semana, a dica é pra cuidar da pele e recuperar a saúde dela depois da folia.
Para limpar e hidratar a pele do rosto, a dica de Aline Bretas é usar uma argila da sua preferência misturada com água, um hidrolato também da sua preferência e óleo vegetal que pode ser de rosa mosqueta ou semente de uva. Deixe agir por 10 minutos.
Em seguida, é só lavar com água e depois passar um hidratante em gel. Caso a pele fique muito seca mesmo após a hidratação, o recomendado é usar um óleo e dormir com ele na pele.
Confira as dicas no vídeo abaixo. Depois é só viver os refrescos de uma pele limpa e hidratada.

Aline Bretas

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