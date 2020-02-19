Andaraí de volta ao grupo de elite do Carnaval de Vitória em 2021

Verde e rosa capixaba, Andaraí exaltou a cachaça, símbolo da cultura brasileira, e conquistou o Carnaval de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Andaraí conquistou 168,8 pontos somados os quesitos fantasias, alegorias e adereços, bateria, enredo, evolução, harmonia, comissão de frente, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira.

A terceira escola a desfilar na última sexta-feira foi a Andaraí. Criada em 1946, a escola exaltou na avenida, neste ano, um dos símbolos da cultura brasileira: a cachaça. A agremiação foi ao Sambão com 1,3 mil componentes em 22 alas e três carros alegóricos.

Apesar de alguns contratempos no desfile, o presidente Thiago Bandeira falou, logo ao final da apresentação, que estava certo que os pontos positivos tinham sido maiores e que a escola tinha desfilado para voltar ao grupo especial.

Integrantes da escola de samba Império de Fátima comemoram resultado no Sambão Crédito: Vitor Jubini

GRUPO B

Já quem subiu do grupo B para o A foi a Império de Fátima. Fundada em 2013, a escola está sediada no Bairro de Fátima, na Serra. Em 2015, foi convidada para desfilar e, mesmo não sendo avaliada, foi elogiada pelo público e pela crítica especializada.