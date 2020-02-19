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Apuração

Andaraí de volta ao grupo de elite do Carnaval de Vitória em 2021

A escola retorna ao grupo especial depois de falar sobre a cachaça, um dos símbolos da cultura brasileira

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 16:44
Verde e rosa capixaba, Andaraí exaltou a cachaça, símbolo da cultura brasileira, e conquistou o Carnaval de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Após uma disputa acirrada, na avenida e na apuração das notas, a Andaraí teve o melhor desempenho na avaliação dos jurados e saiu campeã do grupo A do Carnaval de Vitória. No próximo ano, a agremiação volta a desfilar junto à elite. A Unidos de Barreiros não conseguiu ter o resultado esperado, caiu de divisão e passará a integrar o grupo B. 
Andaraí conquistou 168,8  pontos somados os quesitos  fantasias, alegorias e adereços, bateria, enredo, evolução, harmonia, comissão de frente, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira.
A terceira escola a desfilar na última sexta-feira foi a Andaraí. Criada em 1946, a escola exaltou na avenida, neste ano, um dos símbolos da cultura brasileira: a cachaça. A agremiação foi ao Sambão com 1,3 mil componentes em 22 alas e três carros alegóricos.
Apesar de alguns contratempos no desfile, o presidente Thiago Bandeira falou, logo ao final da apresentação, que estava certo que os pontos positivos tinham sido maiores e que a escola tinha desfilado para voltar ao grupo especial. 

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Integrantes da escola de samba Império de Fátima comemoram resultado no Sambão Crédito: Vitor Jubini

GRUPO B

Já quem subiu do grupo B para o A foi a Império de Fátima. Fundada em 2013, a escola está sediada no Bairro de Fátima, na Serra. Em 2015, foi convidada para desfilar e, mesmo não sendo avaliada, foi elogiada pelo público e pela crítica especializada. 
Neste ano, cantou o enredo "Cadê o Circo? Ninguém sabe, ninguém viu, o circo sumiu!" e encantou os espectadores e os juradores que estiveram no Sambão na última quinta-feira (13). A escola obteve 178,4 pontos na avaliação dos nove quesitos

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