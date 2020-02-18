Audiência da TV Gazeta quase dobra na cobertura do Carnaval de Vitória

Mocidade da Praia e a diversidade do universo das pessoas com autismo Crédito: Rodrigo Gavini

TV Gazeta registrasse um aumento de 80% na audiência, se comparado à média das quatro semanas anteriores ao evento. Ao todo, a emissora alcançou 9,2 pontos no Ibope  o que também representa um aumento de 15% em relação à cobertura realizada no ano passado. A transmissão dos desfiles do Carnaval de Vitória durante o último final de semana fez com que aregistrasse um aumento de 80% na audiência, se comparado à média das quatro semanas anteriores ao evento. Ao todo, a emissora alcançou 9,2 pontos no Ibope  o que também representa um aumento de 15% em relação à cobertura realizada no ano passado.

O índice leva em conta a exibição iniciada às 22h46 do último sábado (15) e encerrada às 6h41 do domingo (16), quando as sete escolas de samba do Grupo Especial desfilaram. Os números foram divulgados nesta terça-feira (18) e eles dão continuidade a uma crescente que já havia sido vivenciada entre as transmissões de 2018 e 2019.

Outra melhora nos números relativos à cobertura que também chamou atenção foi a do share domiciliar, que é o percentual das televisões que estavam sintonizadas na TV Gazeta, dentre todos os aparelhos ligados. O índice chegou a 44,2%  o que também representa um aumento em relação aos anos anteriores e significa que quase metade das TVs ligadas estavam na emissora.

TV Gazeta. Levando o Sambão do Povo para dentro das casas das pessoas, a cobertura atingiu 642 mil capixabas. Isso não pode ser atribuído apenas a nós, mas também às ligas e às escolas de samba, que se dedicam para fazer com que esse espetáculo seja melhor a cada ano. O nosso papel é distribuir o produto que eles fazem, com o nosso alto padrão de qualidade, ressaltou Gabriel Moura, diretor de operação e programação da

Verde e rosa capixaba, Andaraí exalta a cachaça

Para levar toda a emoção do sambódromo para a tela de milhares de casas, foi necessária uma equipe de aproximadamente 100 profissionais da Rede Gazeta, das áreas de jornalismo, engenharia, produção, operação e transmissão. Juntos e alinhados, todos trabalharam para manter no ar mais de oito horas seguidas de transmissão.

Parte da equipe que trabalhou na transmissão do Carnaval de Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta