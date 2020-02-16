Boa Vista e MUG são as favoritas ao título do Carnaval de Vitória

O luxo dos carros alegóricos da MUG chamaram atenção do público Crédito: Fernando Madeira

Não faltou emoção no Sambão do Povo no último dia de desfiles do Carnaval de Vitória. Desde sambas-enredos que fizeram o público chorar, a problemas em carros alegóricos e atrasos, as escolas do Grupo Especial trouxeram muito brilho e diversidade para o público.

A MUG e a Boa Vista vem fortes na briga pelo título deste ano. A Mocidade Unida da Glória se destacou com fantasias e carros alegóricos luxuosos. Já o samba-enredo da Boa Vista não deixou ninguém parado. As duas escolas saíram do Sambão do Povo como favoritas.

Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes Crédito: Rodrigo Gavini

Já a briga para o rebaixamento ao Grupo de Acesso deve ficar entre Imperatriz do Forte e São Torquato. As duas escolas atrasaram para entrar na avenida e tiveram problemas com carros alegóricos.

PIEDADE

Fortes emoções marcaram o desfile da escola na avenida. Uma integrante da agremiação, a primeira porta-bandeira Laily Rosado, passou mal e precisou ser retirada do Sambão do Povo. Além disso, a escola teve que se apressar no final para não ultrapassar o tempo máximo.

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A bateria da Piedade, que estava vestida de São Francisco de Assis, foi destaque no desfile. A famosa paradinha ganhou o público. Apesar dos problemas que teve, a escola cumpriu bem o papel de abrir o desfile.

JUCUTUQUARA

Jucutuquara teve problema com carro, mas ganhou apoio dos foliões

MUG

A MUG, que já entrou forte no Sambão do Povo, confirmou estar na briga pelo título. A escola trouxe um enredo que retratou os índios capixabas. As fantasias e carros alegóricos extremamente luxuosos foram o destaque da MUG . Além disso, a comissão de frente, muito bem coreografa, levantou o público.

A MUG ultrapassou o tempo do desfile em quatro minutos, encerrando com 1 hora e 6 minutos de duração. Isso gerou correria na dispersão. Uma das alegorias perdeu o controle no fim do desfile e quase atingiu um dos integrantes. O susto porém, não tirou o brilho da escola, que foi uma das favoritas da noite.

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BOA VISTA

A comissão de frente, que trouxe o cantor Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids, levou o público ao delírio. O músico foi aclamado por onde passou.

Bateria e samba da Boa Vista conquistam arquibancadas e camarotes

NOVO IMPÉRIO

Com um enredo em homenagem aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Novo Império buscou interagir bastante com o público. A escola jogou bolas e algodão doce para os foliões e entrou na avenida com o local iluminado pelos celulares de quem assistia o desfile.

A bateria, que já é bastante tradicional, levantou quem estava na arquibancada. Apesar das fantasias estarem bem coloridas, eram bem simples e sem muito luxo. Poucos componentes sabiam o samba, várias alas passaram na avenida sem cantar. A escola teve que correr no final e ultrapassou o tempo máximo de desfile, que é de 62 minutos.

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IMPERATRIZ DO FORTE

A escola trouxe o enredo sobre a Rota Imperial, com um carro abre-alas azul, de cavalos marinhos. Porém, o carro acabou batendo na concentração e ficou danificado. Como o próprio diretor da escola disse, a escola vai brigar para não cair para o Grupo de Acesso.