Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Carnaval
  • Boa Vista e MUG são as favoritas ao título do Carnaval de Vitória
#GazetaNaFolia

Boa Vista e MUG são as favoritas ao título do Carnaval de Vitória

As escolas se destacaram com fantasias luxuosas e samba-enredos que animaram o público. Já a Imperatriz do Forte e a São Torquato brigam para não cair para o Grupo de Acesso. As duas tiveram problemas com carros alegóricos

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 07:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 07:14
O luxo dos carros alegóricos da MUG chamaram atenção do público Crédito: Fernando Madeira
Não faltou emoção no Sambão do Povo no último dia de desfiles do Carnaval de Vitória. Desde sambas-enredos que fizeram o público chorar, a problemas em carros alegóricos e atrasos, as escolas do Grupo Especial trouxeram muito brilho e diversidade para o público. 
A MUG e a Boa Vista vem fortes na briga pelo título deste ano. A Mocidade Unida da Glória se destacou com fantasias e carros alegóricos luxuosos. Já o samba-enredo da Boa Vista não deixou ninguém parado. As duas escolas saíram do Sambão do Povo como favoritas. 
Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes Crédito: Rodrigo Gavini
Já a briga para o rebaixamento ao Grupo de Acesso deve ficar entre Imperatriz do Forte e São Torquato. As duas escolas atrasaram para entrar na avenida e tiveram problemas com carros alegóricos.

PIEDADE

Abrindo o desfile, a Unidos da Piedade veio com um enredo que contava a história dos Franciscos. Entre eles, Francisco de Assis, Chico Xavier e Chico Buarque. 
Fortes emoções marcaram o desfile da escola na avenida. Uma integrante da agremiação, a primeira porta-bandeira Laily Rosado, passou mal e precisou ser retirada do Sambão do Povo. Além disso, a escola teve que se apressar no final para não ultrapassar o tempo máximo.

Unidos da Piedade abre os desfiles de sábado

A bateria da Piedade, que estava vestida de São Francisco de Assis, foi destaque no desfile. A famosa paradinha ganhou o público. Apesar dos problemas que teve, a escola cumpriu bem o papel de abrir o desfile. 

Veja Também

Jeremias comemora aniversário com estreia no Sambão pela Boa Vista

Piedade causa no Sambão com papa Francisco levando a bandeira LGBT

Porta-bandeira da Piedade passa mal e deixa desfile

JUCUTUQUARA

Com o enredo sobre os costumes e lendas da África, a Jucutuquara trouxe um baú para avenida logo na comissão de frente. O objeto se abria para "contar histórias", e chamou a atenção do público. 
A escola, porém, teve problema com o último carro alegórico, que quebrou e soltou bastante fumaça, assustando quem estava na arquibancada. Um desfile bonito, porém com erros.

Jucutuquara teve problema com carro, mas ganhou apoio dos foliões

MUG

A MUG, que já entrou forte no Sambão do Povo, confirmou estar na briga pelo título. A escola trouxe um enredo que retratou os índios capixabas. As fantasias e carros alegóricos extremamente luxuosos foram o destaque da MUG. Além disso, a comissão de frente, muito bem coreografa, levantou o público.
A MUG ultrapassou o tempo do desfile em quatro minutos, encerrando com 1 hora e 6 minutos de duração. Isso gerou correria na dispersão. Uma das alegorias perdeu o controle no fim do desfile e quase atingiu um dos integrantes. O susto porém, não tirou o brilho da escola, que foi uma das favoritas da noite. 

MUG entra na avenida com o enredo "Oby  O Imaculado Santuário das Lendas"

BOA VISTA

A quarta escola a desfilar, a Boa Vista, sem dúvidas, foi a escola que mais empolgou o público com o samba-enredo. Os foliões cantaram e dançaram ao som da escola, que retratou os músicos capixabas.
A comissão de frente, que trouxe o cantor Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids, levou o público ao delírio. O músico foi aclamado por onde passou.

Bateria e samba da Boa Vista conquistam arquibancadas e camarotes

Veja Também

Enquanto a escola não entra na avenida, cachorro rouba a cena

Veja galeria de fotos da comissão de frente das escolas de samba

Conheça as baterias que fizeram o público vibrar no sambão

NOVO IMPÉRIO

Com um enredo em homenagem aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Novo Império buscou interagir bastante com o público. A escola jogou bolas e algodão doce para os foliões e entrou na avenida com o local iluminado pelos celulares de quem assistia o desfile. 
A bateria, que já é bastante tradicional, levantou quem estava na arquibancada. Apesar das fantasias estarem bem coloridas, eram bem simples e sem muito luxo. Poucos componentes sabiam o samba, várias alas passaram na avenida sem cantar. A escola teve que correr no final e ultrapassou o tempo máximo de desfile, que é de 62 minutos.

Novo Império leva o universo infantil para a avenida

IMPERATRIZ DO FORTE

A Imperatriz do Forte já entrou na avenida com 11 minutos de atraso. As alas estavam desorganizadas e tinha integrante ainda vestindo a roupa. O mister Espírito Santo, André Feitas, que era destaque da Imperatriz do Forte, não desfilou porque a fantasia não ficou pronta. 
A escola trouxe o enredo sobre a Rota Imperial, com um carro abre-alas azul, de cavalos marinhos. Porém, o carro acabou batendo na concentração e ficou danificado. Como o próprio diretor da escola disse, a escola vai brigar para não cair para o Grupo de Acesso.

Imperatriz do Forte aborda a Rota Imperial em seu desfile