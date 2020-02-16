Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Carnaval
  • Imperatriz do Forte entra com atraso e problemas no abre-alas
#GazetaNaFolia

Imperatriz do Forte entra com atraso e problemas no abre-alas

Escola retrata fatos marcantes dos municípios capixabas cortados pelo caminho aberto no século XIX, a Rota Imperial

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 04:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 04:18
Carros abre-alas da Imperatriz do Forte Crédito: Caíque Verli
A Imperatriz do Forte entra no Sambão do Povo contando a história da Rota Imperial, caminho aberto e utilizado no Brasil Colônia pela Coroa Portuguesa, para ligar as cidades de Ouro Preto, em Minas Gerais, até Vitória no Espírito Santo.  
A escola pisa na avenida com atraso. Mesmo com o cronômetro já contando, há alas  desorganizadas e alguns integrantes ainda estão vestindo a fantasia. 
Segundo um dos diretores da Comissão de Carnaval da escola, Rodrigo Coelho, a agremiação teve problemas no acabamento do último carro. O mister Espírito Santo, André Freitas, previsto para ser destaque nessa alegoria, não vai desfilar porque a fantasia não ficou pronta.
O carro abre-alas, que retrata a chegada da Família Real ao Brasil, acabou batendo na concentração e parte de um dos cavalos-marinhos representados ficou danificada.
Imperatriz do Forte entra com atraso na avenida Crédito: Vitor Jubini
"Vai ser um desfile pra gente brigar pra não cair", comentou o presidente da escola, Gilson Barcelos.
A escola quer explorar na avenida a cultura de Minas Gerais e do Espírito Santo, estados cortados pela Rota, falando sobre a história deles.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
'O dilema de Malaca': por que outra passagem crítica para a navegação gera preocupação no comércio global

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados