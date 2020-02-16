Imperatriz do Forte entra com atraso e problemas no abre-alas

Carros abre-alas da Imperatriz do Forte Crédito: Caíque Verli

A Imperatriz do Forte entra no Sambão do Povo contando a história da Rota Imperial, caminho aberto e utilizado no Brasil Colônia pela Coroa Portuguesa, para ligar as cidades de Ouro Preto, em Minas Gerais, até Vitória no Espírito Santo.

A escola pisa na avenida com atraso. Mesmo com o cronômetro já contando, há alas desorganizadas e alguns integrantes ainda estão vestindo a fantasia.

Segundo um dos diretores da Comissão de Carnaval da escola, Rodrigo Coelho, a agremiação teve problemas no acabamento do último carro. O mister Espírito Santo, André Freitas, previsto para ser destaque nessa alegoria, não vai desfilar porque a fantasia não ficou pronta.

O carro abre-alas, que retrata a chegada da Família Real ao Brasil, acabou batendo na concentração e parte de um dos cavalos-marinhos representados ficou danificada.

Imperatriz do Forte entra com atraso na avenida Crédito: Vitor Jubini

"Vai ser um desfile pra gente brigar pra não cair", comentou o presidente da escola, Gilson Barcelos.