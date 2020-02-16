Jeremias, campeão do The Voice Kids, é ovacionado em desfile da Boa Vista

Quarta escola a desfilar no Carnaval de Vitória, a Independente de Boa Vista levantou o público na arquibancada com um samba fácil de cantar. A escola de Cariacica homenageou músicos capixabas e trouxe estrelas, como Jeremias Reis, Alemão do Forró e Beto Kauê.
Jeremias encantou todo mundo no Sambão, esbanjando simpatia e disposição na Comissão de Frente. O campeão do The Voice Kids interagiu com os componentes que vieram fantasiados de notas musicais. Ele foi ovacionado pela arquibancada e pelos camarotes enquanto desfilava.
Bateria e samba da Boa Vista conquistam arquibancadas e camarotes
Cada carro alegórico e ala representou um ritmo importante ou cantor para a cultura do Espírito Santo. O cover do rei Roberto Carlos, Fábio Freitas, veio no segundo carro, que fala sobre a Bossa Nova. Nessa alegoria, uma das apostas do carnavalesco Robson Goulart, foram usados 4 mil discos de vinil e 10 mil CDs.
Outra alegoria de destaque, o quarto carro falou do próprio samba e carnaval capixaba, com intérpretes das escolas de samba. Atual campeã do Carnaval de Vitória, a Boa Vista briga para se manter na liderança.
DEU SAMBA
Destaque para Jeremias Reis, que levantou a arquibancada por onde passava. Outro ponto positivo foi o samba-enredo, fácil de cantar e que ficou na ponta da língua de quem assistia ao desfile.
ATRAVESSOU
O primeiro carro alegórico teve problema de acabamento, mas nada que tenha atrapalhado muito o desfile da Boa Vista.