  • Jeremias, campeão do The Voice Kids, é ovacionado em desfile da Boa Vista
Jeremias, campeão do The Voice Kids, é ovacionado em desfile da Boa Vista

Atual campeã do Carnaval de Vitória, a Boa Vista briga para se manter na liderança

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 03:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 03:10
Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes Crédito: Vitor Jubini
Quarta escola a desfilar no Carnaval de Vitória, a Independente de Boa Vista levantou o público na arquibancada com um samba fácil de cantar. A escola de Cariacica homenageou músicos capixabas e trouxe estrelas, como Jeremias Reis, Alemão do Forró e Beto Kauê.
Jeremias encantou todo mundo no Sambão, esbanjando simpatia e disposição na Comissão de Frente. O campeão do The Voice Kids interagiu com os componentes que vieram fantasiados de notas musicais. Ele foi ovacionado pela arquibancada e pelos camarotes enquanto desfilava.

Bateria e samba da Boa Vista conquistam arquibancadas e camarotes

Cada carro alegórico e ala representou um ritmo importante ou cantor para a cultura do Espírito Santo. O cover do rei Roberto Carlos, Fábio Freitas, veio no segundo carro, que fala sobre a Bossa Nova. Nessa alegoria, uma das apostas do carnavalesco Robson Goulart, foram usados 4 mil discos de vinil e 10 mil CDs.

Outra alegoria de destaque, o quarto carro falou do próprio samba e carnaval capixaba, com intérpretes das escolas de samba. Atual campeã do Carnaval de Vitória, a Boa Vista briga para se manter na liderança.   

DEU SAMBA

Destaque para Jeremias Reis, que levantou a arquibancada por onde passava. Outro ponto positivo foi o samba-enredo, fácil de cantar e que ficou na ponta da língua de quem assistia ao desfile.
Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes Crédito: Vitor Jubini

ATRAVESSOU

O primeiro carro alegórico teve problema de acabamento, mas nada que tenha atrapalhado muito o desfile da Boa Vista.
Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes Crédito: Vitor Jubini

