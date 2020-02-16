Jeremias comemora aniversário com estreia no Sambão pela Boa Vista

Um dia depois de comemorar seu aniversário de 13 anos, Jeremias Reis estreia no Sambão do Povo. O campeão do The Voice Kids desfila pela Boa Vista, que homenageia os músicos capixabas.
"Coração está na boca. É um presente que ganhei. Estão guardando a minha participação como se fosse um tesouro", comentou o cantor mirim na concentração da escola.
A agremiação de Cariacica briga para manter o título de campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Além de Jeremias, desfilam também Alemão do Forró, Beto Kauê e Natércia Lopes, entre outros artistas capixabas.