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#GazetaNaFolia

Jeremias comemora aniversário com estreia no Sambão pela Boa Vista

O campeão do The Voice Kids desfila pela agremiação de Cariacica, que homenageia os músicos capixabas

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 01:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 01:42
Jeremias estreia na avenida um dia após fazer aniversário Crédito: Caique Verli
Um dia depois de comemorar seu aniversário de 13 anos, Jeremias Reis estreia no Sambão do Povo. O campeão do The Voice Kids desfila pela Boa Vista, que homenageia os músicos capixabas.
"Coração está na boca. É um presente que ganhei. Estão guardando a minha participação como se fosse um tesouro", comentou o cantor mirim na concentração da escola.

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A agremiação de Cariacica briga para manter o título de campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Além de Jeremias, desfilam também Alemão do Forró, Beto Kauê e Natércia Lopes, entre outros artistas capixabas.

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