Jeremias comemora aniversário com estreia no Sambão pela Boa Vista

Jeremias estreia na avenida um dia após fazer aniversário Crédito: Caique Verli

Um dia depois de comemorar seu aniversário de 13 anos, Jeremias Reis estreia no Sambão do Povo. O campeão do The Voice Kids desfila pela Boa Vista, que homenageia os músicos capixabas.

"Coração está na boca. É um presente que ganhei. Estão guardando a minha participação como se fosse um tesouro", comentou o cantor mirim na concentração da escola.