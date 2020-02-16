Capixabas e gringos fazem a festa nas arquibancadas do Sambão do Povo

Urko é francês e curte o Carnaval de Vitória pela primeira vez Crédito: Iara Diniz

A folia invadiu a arquibancada do Sambão do Povo neste sábado. Com fantasias, samba no pé e a o enredo na ponta da língua, não faltou animação. Teve até gringo curtindo a festa. O Urko Etxeberria é da França. Ele já frequentou outros carnavais no Brasil, mas esta é a primeira vez que o francês vem a Vitória

"Vim com a minha esposa. A gente ama o Brasil! Está muito bom, muito bonito. Estou dançando muito", comentou.

Miguel Ayala é mexicano e aprovou o Carnaval de Vitória Crédito: Iara Diniz

Primeira vez também do mexicano Miguel Ayala, 28 anos. Ele é estudante de mestrado no Paraná e aproveitou as férias para conhecer Vitória. O Carnaval está aprovado por Miguel, que já tem até uma escola preferida.

"A Piedade! O samba deles é muito bom. O samba, no geral, é uma coisa muito forte e poderosa, não conheço nenhum brasileiro que não goste. Estou adorando o Carnaval de Vitória", disse.

Moradores de um condomínio em Vila Velha vieram juntos aproveitar a festa Crédito: Iara Diniz

Moradores de um condomínio em Praia de Itaparica, Vila Velha , fecharam uma van e vieram curtir o carnaval na Capital. A festa foi organizada pela síndica Ione Malini, que trouxe todo mundo para torcer pela MUG.

"Eu venho sempre e amo o Carnaval. Dessa vez consegui trazer mais 13 pessoas comigo. A MUG é nossa escola, vai ser a campeã", declarou.

A vendedora Huana Alcântara, 25 anos, é uma das moradoras que vieram na van com Ione. Ela disse que se surpreendeu com o Carnaval de Vitória. "Está muito organizado e bonito. O nível está muito bom. Daqui a pouco ficará igual as escolas do Rio e São Paulo", disse.

Adilea e Vera trouxeram petiscos de casa para curtir a festa até de madrugada no Sambão do Povo Crédito: Iara Diniz

Para ficar até de madrugada e ver todas as escolas desfilar, as amigas Adilea Bulhões e Vera Lúcia Silva trouxeram um "kit sobrevivência". Petiscos, água e cerveja não vão faltar para as capixabas, que fazem questão de prestigiar o Carnaval capixaba todo ano no Sambão do Povo.