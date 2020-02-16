Piedade abre desfiles do Carnaval de Vitória com paradinha da bateria

A Unidos da Piedade abriu os desfiles do grupo especial do Carnaval de Vitória cantando os Franciscos. Às 22 horas em ponto a agremiação iniciou sua apresentação, que retrata a história de vários Franciscos, do santo de Assis ao Papa, passando por Chico Buarque, Chico Anysio e Chico Mendes.
Antes do desfile, a Oração de São Francisco foi entoada pelos componentes para abençoa-los. Na avenida, a escola levanta a arquibancada com paradinha da bateria. Com uma apresentação bonita e bem coreografada, o único contratempo até o momento foi a porta-bandeira passar mal e ter que se retirar do desfile.