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#GazetaNaFolia

Piedade abre desfiles do Carnaval de Vitória com paradinha da bateria

Escola é a primeira a desfilar na noite do grupo especial do Carnaval de Vitória cantando os Franciscos

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 23:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 23:03
Unidos da Piedade abre desfiles de sábado - Carnaval 2020 Crédito: Rodrigo Gavini
A Unidos da Piedade abriu os desfiles do grupo especial do Carnaval de Vitória cantando os Franciscos. Às 22 horas em ponto a agremiação iniciou sua apresentação, que retrata a história de vários Franciscos, do santo de Assis ao Papa, passando por Chico Buarque, Chico Anysio e Chico Mendes.
Antes do desfile, a Oração de São Francisco foi entoada pelos componentes para abençoa-los.  Na avenida, a escola levanta a arquibancada com paradinha da bateria. Com uma apresentação bonita e bem coreografada, o único contratempo até o momento foi a porta-bandeira passar mal e ter que se retirar do desfile. 

Unidos da Piedade abre os desfiles de sábado

VEJA VÍDEO COM RESUMO DO DESFILE

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